La Bolsa Mexicana repunta y liga dos sesiones con ganancias: así quedó el IPC

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este martes 24 de marzo del 2026 un 2.18 %, ligó su segunda jornada de avances y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), escaló a las 65 mil 775.14 unidades, en una sesión con resultados mixtos en los mercados del mundo.

"En el mercado de capitales se observó un desempeño mixto. En Europa los mercados registraron ganancias y en Estados Unidos pérdidas", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC "ganó un 2.18 % para acumular un avance entre lunes y martes del 2.56 por ciento".

¿Qué firmas ganaron más en la Bolsa Mexicana de Valores HOY, martes 24 de marzo del 2026?

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias fueron: Megacable (5.67 %), América Móvil (4.46 %), Sigma (3.9 %) y Grupo Aeroportuario del Centro (2.79 %), y solamente dos emisoras, de las 35 principales, registraron pérdidas: Bolsa Mexicana de Valores (-0.33 %) e Industrias Peñoles (-1.23 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que el IPC cerró la sesión del martes con una fuerte subida, movimiento con el cual el rendimiento en marzo se colocó en -7.89 % y en lo que va del año se ubicó en +2.28 por ciento.

"A nivel empresarial, 33 de las 35 emisoras terminaron en terreno positivo", añadió Covarrubias.

¿Cómo cerró el peso mexicano respecto al dólar HOY, martes 24 de marzo del 2026?

En la sesión, el peso mexicano se depreció un 0.11 % frente al dólar, cotizando en 17.8 unidades por billete verde, frente a los 17.78 de la sesión anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 244 millones de títulos por un importe de 22 mil 914 millones de pesos; por otro lado, de las 689 empresas que cotizaron en la sesión, 316 cerraron con sus precios al alza, 342 registraron pérdidas y 31 se mantuvieron sin cambios.

JM

