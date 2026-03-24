El tiempo de la declaración anual para las personas físicas está por llegar y eso significa que existe la posibilidad de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te regrese dinero si es que tienes saldo a favor. Si este fuera el caso, la autoridad fiscal te da 3 opciones para recibir estos recursos. La temporada de la declaración anual para personas físicas, que se lleva a cabo tradicionalmente durante el mes de abril, suele despertar una mezcla de incertidumbre y expectativa entre los contribuyentes mexicanos.De acuerdo con la plataforma especializada TaxDown México, el proceso se resume en comparar lo que pagaste mes a mes contra lo que realmente te correspondía pagar al cierre del año. Aquí te explicamos paso a paso qué significa cada escenario y cómo impacta en tu economía.El sistema del SAT, mediante el visor de deducciones, arroja una cifra final basada en tus ingresos y gastos facturados. Según explican expertos de CONTPAQi, el significado es el siguiente:Saldo a favor: Significa que, debido a tus deducciones personales (como gastos médicos o intereses hipotecarios), terminaste pagando más impuestos de los debidos. En este caso, el SAT tiene la obligación de devolverte ese excedente.Saldo en contra: Implica que las retenciones realizadas durante el año fueron insuficientes para cubrir tu obligación fiscal total. Esto ocurre frecuentemente cuando un contribuyente tiene dos o más patrones de forma simultánea o no aplicó deducciones suficientes.El impacto en tus finanzas varía dependiendo de la gestión que realices de estos resultados. De acuerdo con la información técnica de TaxDown y CONTPAQi, así es como te afecta operativamente:Si tienes saldo a favor:Devolución automática: El dinero regresa directamente a tu cuenta CLABE. Es un proceso sencillo si la declaración es correcta.Uso de e.firma: Si el monto supera los $150,000 MXN o decides cambiar tu cuenta bancaria registrada, la autoridad exige el uso de la firma electrónica para validar el movimiento.Compensación: Tienes la opción de no pedir el dinero y dejarlo como un saldo positivo para pagar impuestos que se generen en el futuro.Si tienes saldo en contra:Generación de deuda: Debes liquidar el monto mediante una línea de captura en bancos o transferencia electrónica.Facilidades de pago: Si presentas la declaración a tiempo, el SAT permite pagar hasta en seis parcialidades mensuales.Riesgo de recargos: Según advierte la fuente CONTPAQi, "si te retrasas en los pagos parciales, se generan recargos por la autoridad fiscal", lo que incrementa el costo original de tu adeudo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA