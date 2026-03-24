Hace unos momentos, a través de sus redes sociales oficiales, la Policía Vial Jalisco informó que se registró un incidente en la Carretera a Chapala a la altura del Macrolibramiento ubicado en Ixtlahuacán de los Membrillos en dirección a Guadalajara. El suceso ha provocado el cierre parcial de la circulación, por lo que el tráfico vehicular es denso.Agentes viales permanecen en el sitio buscando agilizar el tráfico de los automovilistas circulantes. No obstante, se pide tener paciencia y tomar las precauciones necesarias para evitar otro accidente. Ante ello, la solicitud es atender las indicaciones del personal en sitio.Esta mañana, la Secretaría del Transporte de Jalisco (Setran) informó desde las 7:21 horas el atraso en la frecuencia de paso de múltiples rutas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La causa de dichas tardanzas está relacionada con el tráfico que se presenta en la ciudad este martes 24 de marzo.A continuación te mostramos cuáles son las rutas afectadas:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB