Hace unos momentos, a través de sus redes sociales oficiales, la Policía Vial Jalisco informó que se registró un i ncidente en la Carretera a Chapala a la altura del Macrolibramiento ubicado en Ixtlahuacán de los Membrillos en dirección a Guadalajara. El suceso ha provocado el cierre parcial de la circulación, por lo que el tráfico vehicular es denso.

Agentes viales permanecen en el sitio buscando agilizar el tráfico de los automovilistas circulantes. No obstante, se pide tener paciencia y tomar las precauciones necesarias para evitar otro accidente. Ante ello, la solicitud es atender las indicaciones del personal en sitio.

Setran informa retraso en rutas del transporte público

Esta mañana, la Secretaría del Transporte de Jalisco (Setran) informó desde las 7:21 horas el atraso en la frecuencia de paso de múltiples rutas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La causa de dichas tardanzas está relacionada con el tráfico que se presenta en la ciudad este martes 24 de marzo.

A continuación te mostramos cuáles son las rutas afectadas:

Las rutas A18, A19, A20 y A21 debido a tráfico intenso en Av. Adolf Horn desde Av. Real del Valle hasta Periférico Sur

debido a tráfico intenso en Av. Adolf Horn desde Av. Real del Valle hasta Periférico Sur Las rutas V01, V02, V03 y C01 de la #RutaLópezMateos por tráfico cargado en Av. López Mateos Sur desde Periférico Sur hasta Av. Camino Real a Colima

de la #RutaLópezMateos por tráfico cargado en Av. López Mateos Sur desde Periférico Sur hasta Av. Camino Real a Colima La ruta C01 por tráfico cargado en Av. Tonaltecas y Av. Cihualpilli en sentido de La Cantera a Carretera a Chapala

por tráfico cargado en Av. Tonaltecas y Av. Cihualpilli en sentido de La Cantera a Carretera a Chapala La ruta C02 por tráfico cargado en Av. De La Mancha y Real del Monte

por tráfico cargado en Av. De La Mancha y Real del Monte Las rutas C01 y T04 debido a tráfico cargado en Periférico y Los Conejos

debido a tráfico cargado en Periférico y Los Conejos La ruta A05 Vía 2 por tráfico intenso en Av. López Mateos y Av. La Tijera hacia Tren Sur

por tráfico intenso en Av. López Mateos y Av. La Tijera hacia Tren Sur La ruta A04 por tráfico intenso en López Mateos y Blvd. Bugambilias en sentido a Periférico Sur

por tráfico intenso en López Mateos y Blvd. Bugambilias en sentido a Periférico Sur Las rutas A06 y A11 por tráfico cargado en Periférico y Pedro Martínez Ríos hacia la Glorieta Alcalde

por tráfico cargado en Periférico y Pedro Martínez Ríos hacia la Glorieta Alcalde La ruta C03 por tráfico cargado en Lázaro Cárdenas y Capulín

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OB