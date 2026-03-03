Martes, 03 de Marzo 2026

¿Por qué la Pensión Bienestar suspenderá temporalmente los pagos el próximo 16 de marzo?

Los depósitos de la Pensión Bienestar se reanudarán al día siguiente con normalidad, respetando el orden del calendario anunciado

El dinero de la Pensión Bienestar es depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada derechohabiente en las fechas indicadas por las autoridades. ESPECIAL

El calendario de pagos de las distintas pensiones del Bienestar para el bimestre de marzo-abril de 2026 contempla una pausa en el depósito de recursos en las tarjetas bancarias de los beneficiarios el próximo lunes 16 de marzo.

Durante este mes, millones de beneficiarios y beneficiarias de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa dirigido a hijos de mujeres trabajadoras se encuentran recibiendo el monto correspondiente al segundo pago del año.

Las fechas en las que estas personas reciben los recursos económicos fueron anunciadas por las autoridades de los Programas Sociales del Gobierno mexicano el día de ayer.

¿Por qué se suspenderá el pago de la Pensión Bienestar en marzo de 2026?

Como es habitual, los depósitos se realizan de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las y los derechohabientes.  

Con la publicación del calendario de pagos por parte de Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, se confirmó que el lunes 16 de marzo no habrá depósitos.

Esto se debe a que ese día las instituciones financieras en México, incluido el Banco del Bienestar, no operan, puesto que es festivo. Dicha fecha es considerada de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Aunque este suceso histórico en realidad se celebra el 21 de marzo, por ley se recorre al tercer lunes del mes para formar un puente, y que los trabajadores, al igual que los estudiantes, tengan la posibilidad de tener un periodo de descanso más amplio.

Los depósitos se reanudarán al día siguiente con normalidad, respetando el orden del calendario anunciado.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en el 2026?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales de 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

