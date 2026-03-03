Farmacias Guadalajara ofrece este mes las mejores ofertas en productos seleccionados. Este martes 3 de marzo, el boletín de ofertas ofrece productos con 30 % de descuento para pagar menos y llevarte más en productos de higiene, medicamentos, comida y más.En esta ocasión te compartimos los mejores precios en productos de belleza e higiene personal que el boletín de ofertas de Farmacias Guadalajara.Aprovecha las ofertas en Farmacias Guadalajara de este martes 3 de marzo, en productos como Shampoo Head & Shoulders de 180 o 650 mililitros. Desodorantes Nivea en aerosol o barra y más. Estas son las ofertas en Farmacias Guadalajara de hoy, del 30 % de descuento: Recuerda que el máximo de productos es dos por cliente o agotar existencia. Los descuentos mencionados anteriormente tienen vigencia del 1 al 14 de marzo. Para consultar su disponibilidad sujeta a existencia en sucursales, ingresa a: www.farmaciasguadalajara.com. *** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *** AS