Farmacias Guadalajara ofrece este mes las mejores ofertas en productos seleccionados. Este martes 3 de marzo, el boletín de ofertas ofrece productos con 30 % de descuento para pagar menos y llevarte más en productos de higiene, medicamentos, comida y más.

En esta ocasión te compartimos los mejores precios en productos de belleza e higiene personal que el boletín de ofertas de Farmacias Guadalajara.

Descuentos en Farmacias Guadalajara del 30 % este martes 3 de marzo

Aprovecha las ofertas en Farmacias Guadalajara de este martes 3 de marzo, en productos como Shampoo Head & Shoulders de 180 o 650 mililitros. Desodorantes Nivea en aerosol o barra y más. Estas son las ofertas en Farmacias Guadalajara de hoy, del 30 % de descuento:

Shampoo Head & Shoulders de 180 o 650 mililitros

Tratamientos capilares Pantene, Herbal Essences y Head & Shoulders

Shampoo Optims 680 y 700 ml.

O Stefano 400 ml.

Pastas Colgate Kids y enjuagues bucales Colgate, excepto 60 ml y línea Gard.

Línea Suavella, excepto cremas de 200 y 250 gramos.

Desodorantes Nivea en aerosol o barra

Línea Fixodent

Toda la línea TENA

Fijadores Xtreme o Punky Junky (excepto Xtreme 500 y 260 g o cera 100 g)

Línea Jaloma (excepto curaciones)

Desodorantes Clean y Dry

Espumas, gel, máquinas y cartuchos para afeitar Gillette y Venus (excepto packs)

Recuerda que el máximo de productos es dos por cliente o agotar existencia. Los descuentos mencionados anteriormente tienen vigencia del 1 al 14 de marzo. Para consultar su disponibilidad sujeta a existencia en sucursales, ingresa a: www.farmaciasguadalajara.com.

