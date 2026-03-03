Martes, 03 de Marzo 2026

Aprovecha el 30 % de descuento en Farmacia Guadalajara HOY 3 de marzo

Farmacia Guadalajara tiene hasta 30 % de descuento en productos como shampoos, desodorantes y más; aprovecha las ofertas de hoy 3 de marzo

Farmacia Guadalajara ha lanzado su boletín de ofertas donde destacan grandes descuentos para este marzo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Farmacias Guadalajara ofrece este mes las mejores ofertas en productos seleccionados.  Este martes 3 de marzo, el boletín de ofertas ofrece productos con 30 % de descuento para pagar menos y llevarte más en productos de higiene, medicamentos, comida y más.

En esta ocasión te compartimos los mejores precios en productos de belleza e higiene personal que el boletín de ofertas de Farmacias Guadalajara.

Descuentos en Farmacias Guadalajara del 30 % este martes 3 de marzo

Aprovecha las ofertas en Farmacias Guadalajara de este martes 3 de marzo, en productos como Shampoo Head & Shoulders de 180 o 650 mililitros. Desodorantes Nivea en aerosol o barra y más. Estas son las ofertas en Farmacias Guadalajara de hoy, del 30 % de descuento: 

  • Shampoo Head & Shoulders de 180 o 650 mililitros 
  • Tratamientos capilares Pantene, Herbal Essences y Head & Shoulders
  • Shampoo Optims 680 y 700 ml.
  • O Stefano 400 ml.
  • Pastas Colgate Kids y enjuagues bucales Colgate, excepto 60 ml y línea Gard.
  • Línea Suavella, excepto cremas de 200 y 250 gramos.
  • Desodorantes Nivea en aerosol o barra
  • Línea Fixodent
  • Toda la línea TENA
  • Fijadores Xtreme o Punky Junky (excepto Xtreme 500 y 260 g o cera 100 g)
  • Línea Jaloma (excepto curaciones)
  • Desodorantes Clean y Dry
  • Espumas, gel, máquinas y cartuchos para afeitar Gillette y Venus (excepto packs)

Recuerda que el máximo de productos es dos por cliente o agotar existencia. Los descuentos mencionados anteriormente tienen vigencia del 1 al 14 de marzo. Para consultar su disponibilidad sujeta a existencia en sucursales, ingresa a: www.farmaciasguadalajara.com

