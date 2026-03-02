Durante el mes de marzo, las autoridades gubernamentales, a través del Banco del Bienestar, realizarán los pagos correspondientes al segundo bimestre del 2026 (marzo-abril) de las Pensiones del Bienestar. Estos incluyen la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, además del apoyo a madres trabajadoras.

La dispersión de los recursos se realiza mediante las tarjetas bancarias de las y los beneficiarios, en las fechas establecidas dentro del calendario oficial compartido por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. En este escenario, aquí te comentamos cuál es el banco en el que puedes retirar el dinero sin pagar ninguna comisión.

¿En dónde puedo retirar la Pensión Bienestar sin pagar comisión?

Instituciones como BBVA, Banamex, Banorte, Santander, Scotiabank y otros de los principales bancos del país aplican cargos por usar la tarjeta del bienestar en sus redes de cajeros automáticos.

Por otro lado, tiendas de autoservicio como Walmart, Chedraui, Bodega Aurrerá y Soriana permiten el retiro de efectivo al realizar una compra mínima, aunque el cobro de comisión puede variar dependiendo de la política interna de cada tienda. Por lo general, el retiro se hace en la caja y está sujeto a disponibilidad de efectivo.

La tarjeta proporcionada por las autoridades puede ser empleada sin pagar por cada movimiento en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

Sin embargo, los beneficiarios también pueden acudir a Banjército (Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.), que también es una institución financiera del gobierno mexicano. Se presume que sus cajeros no cobran comisión o cobran una de las tarifas más bajas del mercado al utilizar la tarjeta del Banco del Bienestar, al formar parte de convenios de apoyo.

MB

