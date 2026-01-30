Pensión Bienestar: Estos son TODOS los meses de 2026 en los que habrá pago

Con la dispersión de recursos económicos del primer bimestre del 2026 inició un nuevo ciclo de pagos de distintos programas sociales gestionados por la Secretaría del Bienestar, incluida la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad. Aquí te compartimos cuántos pagos están confirmados para el próximo año y en qué meses caerán.

Las pensiones mencionadas, impulsadas por el Gobierno de México para apoyar a grupos vulnerables en el país, benefician a millones de personas. En este escenario, para los derechohabientes el conocimiento de las fechas en las que recibirán los depósitos es fundamental para la organización de sus finanzas.

¿En qué meses del 2026 habrá pagos de la Pensión Bienestar?

La dispersión de recursos económicos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así como de la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, además del apoyo para hijos de Madres Trabajadoras, se dispersan de manera bimestral bajo el mismo calendario de pagos por letra.

Con base en la forma en la que se han dispersado los recursos económicos en años anteriores, y considerando las reglas de operación de estos programas sociales, para el 2026 se tienen proyectados seis pagos, cuyos montos variarán de acuerdo al programa que se trate.

El primer pago, correspondiente al bimestre de enero-febrero, se realizó se entregó del lunes 5 hasta el pasado miércoles 28 de enero, por lo que se tiene previsto que el próximo pago se realice en marzo.

Así, los depósitos quedarán de la siguiente manera:

Enero: pago correspondiente al bimestre enero-febrero

Marzo: pago correspondiente al bimestre marzo-abril

Mayo: pago correspondiente al bimestre mayo-junio

Julio: pago correspondiente al bimestre julio-agosto

Septiembre: pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre

Noviembre: pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre

Como es habitual, el Banco del Bienestar será la institución financiera encargada de repartir los recursos económicos, depositando el dinero correspondiente en las tarjetas de débito los beneficiarios.

La fechas exactas de los depósitos para cada beneficiario serán dadas a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante los primeros días del mes correspondiente, con la publicación de un calendario de pagos por letra inicial del primer apellido.

¿Cuándo habrá registro para la Pensión Bienestar en 2026?

A diferencia de los pagos, los registros no suelen ser habilitados periódicamente, por lo que las personas que reúnan los requisitos para sumarse a cualquiera de los programas antes mencionados deberán esperar a que las autoridades anuncien nuevas fechas de inscripciones.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en 2026?

A partir de este mes de enero, los programas del Bienestar registran un incremento en sus montos, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Así quedan los pagos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: mil 650 pesos.

