Casi dos décadas de controversias y litigios entre el conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego, Grupo Salinas, con el Gobierno federal, comienzan a trazar su ruta final después de que este jueves el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el cumplimiento de un primer pago de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos, cantidad ya disponible en la Tesorería de la Federación .

En un comunicado publicado en sus canales oficiales, Grupo Salinas manifestó que, a partir de ahora, no tiene deuda con el Gobierno de México y que es momento de dar vuelta a la página, concluyendo una supuesta persecución política en su contra que ha llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el grupo de Salinas Pliego, este saldo trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024:

No te pierdas: Viernes agradable en Guadalajara, pero viene más frío

"Ahora, a pesar de estar en profundo desacuerdo, deberemos pagar aún más. No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra" , fue parte de su pronunciamiento.

Sin embargo, el monto a cubrir en el conflicto fiscal gobierno-Salinas Pliego ha oscilado en cantidades diferentes en los últimos años, entre lo que las autoridades tributarias han exigido, lo que las empresas han aceptado deber... y lo que finalmente se pagará.

El choque entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Ricardo Salinas Pliego no es novedad de este sexenio .

Conflicto con gobierno anterior

En el gobierno anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se concluyó tras una serie de auditorías tan sólo entre el periodo de 2008 a 2013 que dos empresas del grupo adeudaban cerca de 33 mil millones de pesos, los cuales se disputaban en siete juicios.

En la conferencia matutina del 20 de marzo de 2024, Félix Arturo Medina Padilla explicó que, mediante su estructura legal y corporativa, las compañías del autoproclamado "Tío Richie" habían impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que obligue al pago de impuestos.

En la misma mañanera, Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, puntualizó que los montos pagados por el grupo durante la administración habían sido de cuatro mil 868 millones de pesos.

En contraste, indicó que había adeudos por más de 53 mil millones que se encontraban en cuatro empresas, en 17 juicios y todos de auditorías de 2008 al 2018.

"Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el SAT ha emitido créditos fiscales por 10 mil millones de pesos, teniendo un adeudo de 63 mil millones de pesos. Eso es lo que tenemos al día de hoy", comentó.

López Obrador enfatizó que el cobro no era tema personal e hizo un llamado a Salinas Pliego que si estaba inconforme o pensaba que "el gobierno corrupto" quería extorsionarlo, "lo único que le pediría es que presentara las pruebas".

Este conflicto fiscal no se resolvió durante la administración obradorista . La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), primera electa en las urnas, emitió una de sus resoluciones más importantes hasta el momento en contra de Grupo Salinas.

SCJN da revés a Salinas

El 13 de noviembre de 2025, el Alto Tribunal, acusado de "espurio" por Salinas Pliego, desechó siete amparos promovidos por sus empresas, con lo que obligaba el pago correspondiente a siete créditos fiscales .

Pese a que el empresario acusó violación a sus derechos humanos e incluso acudió a instancias internacionales para denunciar una supuesta persecución política, el Gobierno federal procedió a demandar el adeudo pendiente tras al menos 18 años de litigios.

El 19 diciembre de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en su conferencia matutina el avance del pago pendiente de Grupo Salinas, tras la resolución de la Suprema Corte.

En la "Mañanera del Pueblo" se informó que el SAT determinó a través de resoluciones administrativas, adeudos de ISR correspondientes a ejercicios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

En consecuencia, requirió con enero de 2026 como fecha límite, el pago por 51 mil millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación.

No dejes de lado: Por qué jamás debes arrancarte una cana

En símil a su antecesor, la Presidenta Sheinbaum recalcó que este asunto era estrictamente legal, jurídico y administrativo, y no político.

Inconforme con la decisión de "la Corte del acordeón", como Ricardo Salinas la ha tildado, el empresario expresó en sus redes sociales que, para cerrar el capítulo de adeudos con el SAT, esperaría hasta enero de 2026 para conocer su situación fiscal.

"Por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva", dijo el dueño de TV Azteca en X.

No obstante, pese a externar esa supuesta voluntad de cumplir, el 13 de enero el empresario acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una presunta persecución política en su contra desde 2023.

En la solicitud, que fue presentada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió declarar responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordenar garantías de no repetición.

"Estamos viviendo un acoso sistemático por parte del gobierno de México: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz", insistió.

Comienzan los pagos

El SAT informó el jueves que Grupo Salinas realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De dicha cantidad, al menos 10 mil 400 millones ya fueron cubiertos... el restante será saldado mediante 18 parcialidades .

"En Grupo Salinas estamos convencidos de que, para que las cosas cambien en nuestro país, lo primero que debemos hacer es modificar nuestra forma de pensar y convocar a una verdadera revolución cultural", indicó el conglomerado empresarial tras el acuerdo, convencido de estar pagando más de lo inicialmente establecido.

"La vida es corta y vivirla bien feliz es mi mejor venganza contra mis adversarios [que son varios]. Hoy comienza una nueva etapa: optimismo y voluntad. Habrá grandes resultados", escribió en sus redes sociales Ricardo Salinas esta tarde.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA