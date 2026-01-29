El CRT Otorga 29 Distintos T en España

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) informó que otorgó a 29 establecimientos en España el Distintivo T por su compromiso con la difusión de la Cultura del Tequila.

Este Distintivo reconoce a hoteles, restaurantes, bares, centros de distribución y consumo, que cumplen con altos estándares de calidad en el manejo y servicio del Tequila, con un enfoque en la profesionalización de su capital humano, garantizando así una experiencia confiable y auténtica al consumidor.

Las entregas fueron encabezadas por el presidente del CRT, Aurelio López Rocha, acompañado por integrantes del Consejo Directivo del organismo, como parte de una gira de trabajo realizada en el marco de la Feria Internacional de Turismo 2026.

Uno de los diversos eventos de entrega que se realizaron se llevó a cabo en la Fundación Casa de México en España, en donde el presidente del CRT destacó:

"Este reconocimiento es también una invitación a seguir compartiendo la Cultura del Tequila con el mundo, mostrando que cuando se sirven nuestras raíces con orgullo, el resultado trasciende fronteras, a todos ustedes, nuestro agradecimiento más sincero por ser parte de esta travesía que continúa honrando el espíritu de nuestro país a través del Tequila, regalo de México para el mundo".

Desde hace varios años, el Consejo Regulador del Tequila y la Fundación Casa de México en España trabajan en conjunto en la proyección y difusión de la Denominación de Origen Tequila (DOT), labor que fue resaltada por Eduardo Pérez, director de Asuntos Empresariales de la Fundación.

"El tener el Distintivo T es que son embajadores de, realmente, esta denominación, esta bebida mágica del corazón de México estamos creo que nosotros compartiendo un pedacito de nuestro país a través de ustedes en estos establecimientos, que sepan que también la Fundación es parte de toda esta gestión que se está haciendo de promover la riqueza gastronómica y la excelencia en todos los productos mexicanos", señaló.

Con la entrega de los 29 Distintivos T a establecimientos ubicados en ciudades como Madrid, Barcelona, Almería, Sevilla, A Coruña, Jerez y Granada, el número total de Distintivos T otorgados a nivel internacional asciende a 156, reafirmando el posicionamiento y reconocimiento del Tequila, primera Denominación de Origen de México, en el mundo.

MF