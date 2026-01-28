CURP biométrica: ¿Es obligatorio que la tramiten adultos mayores?

El trámite de la CURP biométrica se encuentra disponible para adultos mayores en México. Este documento es una evolución del formato tradicional de la Clave Única del Registro de Población, integrando datos irrepetibles de su titular, como las huellas dactilares de ambas manos y escaneo de iris.

Esta modificación tiene el propósito de ampliar las posibilidades de identificación para los mexicanos, y tendrá para esta función el mismo valor que la INE o el pasaporte.

La CURP biométrica apuesta por una identificación más precisa, por lo que se pretende evitar la falsificación de identidad y fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que la CURP biométrica será obligatoria para toda la población a finales del próximo mes de febrero.

¿Es obligatorio que los adultos mayores tramiten la CURP biométrica?

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que, por ahora, el trámite de la CURP biométrica no es obligatorio para los adultos mayores ni para personas de cualquier otra edad en México. Tampoco es un requisito para tramitar la credencial Inapam o mantener los beneficios que brinda la misma, ya que este documento no sustituye de forma inmediata a otros.

Además, en conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el trámite es completamente voluntario, es decir, que la incorporación de datos biométricos se realiza previo al consentimiento del titular.

Pese a esto, las autoridades prevén que la CURP biométrica se convierta en el estándar de validación de identidad, principalmente en dependencias gubernamentales, en los próximos meses. En este contexto, recomiendan realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones en el futuro.

¿Cómo es el trámite de la CURP biométrica para adultos mayores?

Para realizar el procedimiento, los adultos mayores que no han otorgado sus datos biométricos a otra autoridad federal o estatal, deben acudir a los módulos autorizados del Registro Civil o a módulos CURP específicos en su entidad, con previa cita.

Para realizar el trámite, los adultos mayores deben presentar:

CURP certificada, la cual contiene la leyenda de verificación con el Registro Civil.

Identificación oficial vigente (entre las aceptadas se encuentran la credencial del INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional y credenciales institucionales del IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Bienestar).

El acta de nacimiento actualizada solo es obligatoria para personas de 0 a 18 años, por lo que no se solicita a adultos mayores.

En la fecha indicada, se debe acudir al sitio para la captura de datos y, al concluir el proceso, el comprobante de inscripción al Registro Nacional de Población se envía al correo electrónico del solicitante.

MB