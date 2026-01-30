Esta mañana de viernes 30 de enero, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 08:00 horas— es de 17.29 pesos por billete verde en promedio. Pese a la crisis global en temas económicos impulsada por las decisiones unilaterales del presidente Donald Trump, el peso mexicano, aún con ligero encarecimiento al cierre de enero, se mantiene dominante fente a la divisa del país del norte.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.2532 pesos por un dólar estadounidense.

Pese a la crisis geopolítica, la economía mexicana evita estancamiento

La economía mexicana se debilitó en 2025 y rozó el estancamiento durante el primer año del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, según información de Bloomberg.

El año pasado fue un periodo marcado por la incertidumbre derivada de la política arancelaria de Donald Trump y el recorte del gasto público, pero no impidió que México creciera un 0.7 % con cifras desestacionalizadas , de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (EOPIB) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La EOPIB registró en 2025 el menor avance desde la pandemia, no obstante, el país esquivó la recesión , la cual tomó fuerza sobre todo en el primer trimestre del 2025 tras la decisión de Trump de imponer aranceles a sus socios comerciales del T-MEC.

El crecimiento económico preliminar fue mejor de lo esperado por los analistas, ya que el consenso de la Encuesta Citi de Expectativas estimó un aumento del PIB de 0.4 % anual.

En cambio, el dato quedó dentro del rango esperado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que era de entre 0.5 % y 1.5 % para cierre de 2025 .

Banco Compra Venta Afirme 16.50 17.90 Banco Azteca 16.10 17.47 BBVA Bancomer 16.42 17.56 Banorte 16.00 17.60 Banamex 16.72 17.73 Scotiabank 16.70 18.20

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF y Bloomberg.

