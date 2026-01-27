CURP biométrica: ¿Qué documentos necesitan los adultos mayores para tramitarla?

El trámite de la Clave Única de Registro de Población en su versión biométrica se encuentra disponible para los adultos mayores en México. Aunque la CURP tradicional continúa vigente, se espera que en el transcurso de este año se convierta en el estándar de validación de identidad, principalmente en dependencias gubernamentales. Por ello, aquí te decimos qué documentos se necesitan para solicitarla.

La nueva modalidad integra datos biométricos como huellas dactilares, fotografía, firma e iris, con el objetivo de fortalecer mecanismos de identificación en el país.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CURP biométrica será obligatoria para toda la población mexicana hacia finales de febrero de 2026. Sin embargo, su adopción se está realizando por etapas.

¿Cómo es el trámite de la CURP biométrica para adultos mayores?

Según lo establecido por el Registro Nacional de Población (Renapo), los adultos mayores cuentan con dos vías principales para integrar sus datos biométricos al sistema nacional.

La primera es mediante transferencia de datos. Esto aplica cuando la persona ya proporcionó información biométrica a otra autoridad federal o estatal, por ejemplo, durante trámites de identificación previos.

En estos casos, los datos pueden transferirse al Renapo siempre que el titular otorgue su autorización expresa, de acuerdo con los lineamientos de protección de datos personales.

La segunda opción es la asistencia presencial. Los adultos mayores pueden acudir directamente a módulos autorizados del Registro Civil o a módulos CURP específicos en su entidad para realizar la captura de huellas, fotografía, firma y otros datos biométricos. Este procedimiento es gratuito y no requiere intermediarios.

¿Qué documentos necesitan los adultos mayores para tramitar la CURP biométrica?

Para realizar el trámite, los adultos mayores deben presentar:

CURP certificada, la cual contiene la leyenda de verificación con el Registro Civil.

Identificación oficial vigente (entre las aceptadas se encuentran la credencial del INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional y credenciales institucionales del IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Bienestar).

El acta de nacimiento actualizada solo es obligatoria para personas de 0 a 18 años, por lo que no se solicita a adultos mayores.

Primero, se puede agendar una cita en el módulo CURP correspondiente.

Después, se acude al módulo más cercano con los documentos requeridos. En el lugar se capturan los datos biométricos y, una vez concluido el proceso, el comprobante de inscripción al Registro Nacional de Población se envía al correo electrónico del solicitante.

De acuerdo con Renapo y con lineamientos publicados por la Secretaría de Gobernación, este proceso busca hacer más seguro y confiable el sistema de identificación en México, sin afectar los derechos ni el acceso a servicios de los adultos mayores.

