INAPAM: este es el descuento que tienen los adultos mayores en La Comer

La alianza entre el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y La Comer continúa vigente durante este 2026, lo que quiere decir que este sector de la población puede acceder a grandes descuentos cuando presenten la credencial en sus compras en las tiendas de esta cadena, incluido Fresko.

Las sucursales de La Comer forman parte del Directorio de Beneficios del Inapam, un catálogo en línea donde se muestran todos los descuentos a los que se puede acceder con la tarjeta. Esta lista se divide en categorías como alimentación, asesoría y servicios digitales, salud, transporte, predial y agua, entre otras.

El propósito de dicho directorio es fomentar una mejor calidad de vida para las personas de edad avanzada en México, otorgándoles acceso a descuentos y precios preferenciales en productos y servicios básicos.

¿Qué descuentos ofrece La Comer a adultos mayores con tarjeta Inapam?

La Comer ofrece en sus farmacias un 10% de descuento a los clientes que cuenten con el Modero Naranja, sin embargo, los adultos mayores pueden obtener un 5% de descuento adicional al presentar su credencial Inapam.

De este modo, el total acumulable de estos beneficios es un 15%, lo que representa un ahorro significativo para las personas en edad avanzada para la adquisición de medicamentos.

¿Cómo se tramita la credencial Inapam?

Todos los mexicanos tienen la posibilidad de tramitar la credencial Inapam al cumplir 60 años de edad. Este procedimiento se realiza de forma presencial en los módulos de atención del instituto, que se encuentran en distintos puntos del país. Para ubicar el más cercano a tu domicilio debes acceder a la siguiente liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional .

El horario de atención de los módulos Inapam es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Para solicitar la credencial Inapam debes reunir los siguientes documentos para presentarlos en uno de los módulos del instituto donde se llevará a cabo el procedimiento:

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente (Credencial del INE, Pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de Contacto de Emergencia

Requisitos:

CURP actualizado.

Número telefónico.

Cada estado a nivel nacional, puede solicitar un requisito adicional.

MB