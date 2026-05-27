Pensión Bienestar: ¿Cuándo depositan el próximo pago de 2026? Esto se sabe

El operativo de dispersión de fondos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión Bienestar concluye este miércoles 27 de mayo de 2026, por lo que miles de beneficiarios en todo el país reciben el recurso directamente en sus tarjetas del Banco del Bienestar. Ante el cierre de este ciclo, surge la interrogante sobre cuándo depositan el próximo pago del 2026. La Secretaría del Bienestar, ahora bajo la titularidad de Leticia Ramírez Amaya, coordina ya la logística para la siguiente entrega de apoyos económicos, la cual abarcará diversos programas sociales diseñados para proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Fin del calendario de pagos de mayo-junio

El calendario de pagos del tercer bimestre del año finaliza hoy. Durante las últimas semanas, el Gobierno Federal distribuyó los recursos conforme a la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes. Este método organiza la afluencia en las sucursales bancarias y agiliza el acceso al dinero.

Precio a este periodo de dispersión, la dependencia experimentó un cambio en su estructura directiva. Ariadna Montiel Reyes dejó la titularidad de la Secretaría del Bienestar. En su lugar, Leticia Ramírez Amaya asume el cargo y la responsabilidad de garantizar la continuidad de los programas sociales.

La nueva secretaria supervisa el cierre del actual periodo de pagos y afina los detalles para los próximos depósitos del año. La transición administrativa no afecta la entrega de los recursos, ya que el sistema bancarizado opera de manera automatizada.

¿Cuándo depositan el próximo pago de la Pensión Bienestar en 2026?

Los beneficiarios que ya cobraron el recurso de mayo-junio deben administrar su dinero durante las siguientes semanas. El próximo pago de la Pensión Bienestar llegará en el mes de julio. Este depósito corresponderá al cuarto bimestre del año, es decir, el periodo de julio-agosto.

Leticia Ramírez Amaya y su equipo publicarán el calendario oficial de fechas exactas al iniciar dicho mes. Como dicta la norma operativa, la entrega del dinero seguirá el orden alfabético habitual.

Las autoridades recomiendan a los derechohabientes mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno de México para conocer el día exacto en que el saldo reflejará el nuevo ingreso. El Banco del Bienestar mantiene habilitada su aplicación móvil y su línea telefónica para que los usuarios consulten su saldo sin necesidad de acudir físicamente a los cajeros automáticos.

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¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en 2026?

El depósito de julio no solo beneficiará a las personas de la tercera edad. La Secretaría del Bienestar dispersa fondos para múltiples sectores de la población en el mismo periodo.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales. Este programa representa el pilar de la política social actual y atiende a millones de ciudadanos mayores de 65 años.

Por su parte, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad otorga 3 mil 300 pesos cada dos meses. Este apoyo busca reducir las brechas de desigualdad y facilitar el acceso a necesidades básicas y médicas.

El programa de Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a ciudadanas de 60 a 64 años, distribuye 3 mil 100 pesos bimestrales. Finalmente, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras deposita mil 650 pesos en el mismo lapso.

Todos estos programas sociales alinean sus calendarios de pago. Por lo tanto, en julio, los inscritos en cualquiera de estas iniciativas recibirán sus respectivos montos.

Recomendaciones de seguridad para el uso de la tarjeta del Banco del Bienestar

Con la llegada de los depósitos, las autoridades emiten lineamientos de seguridad para proteger el patrimonio de los beneficiarios. El Banco del Bienestar recuerda que la tarjeta funciona como cualquier otro plástico de débito. Los usuarios pueden pagar directamente en supermercados, farmacias y establecimientos con terminal punto de venta, sin necesidad de retirar el efectivo en su totalidad.

La Secretaría del Bienestar reitera que los trámites son gratuitos y personales. Ningún funcionario o tercero debe solicitar comisiones, números de identificación personal o datos bancarios a cambio de agilizar los depósitos. Ante cualquier anomalía, los derechohabientes tienen a su disposición la Línea de Bienestar para reportar incidentes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB