El tiempo se agota para los automovilistas que aún circulan con láminas antiguas en el estado, pues la prórroga para el cambio gratuito de placas está a solo unos días de concluir. Ante esta situación, las autoridades decidieron extender los horarios de atención en las recaudadoras del estado, incluidas las que se encuentran dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y reducir los documentos requeridos, con el objetivo de facilitar el proceso antes de que entren en vigor las sanciones correspondientes.

La urgencia de este trámite responde a una actualización normativa a nivel federal. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes administra la norma NOM-001-SCT-2-2016, la cual establece los requerimientos técnicos obligatorios para las láminas de identificación vehicular en todo el país.

Los diseños anteriores que circulan en la entidad carecen de los elementos de seguridad vigentes, como el código QR que protege los datos del propietario. Por este motivo, el Gobierno de Jalisco exige la actualización del padrón vehicular para mantener el control y la seguridad en las calles, obligando a los propietarios a sustituir sus metales obsoletos por el diseño "Cabañas".

No habrá más prórroga para el cambio de placas

El periodo de flexibilidad llega a su fin definitivo este mes. Las autoridades confirmaron que no otorgarán más prórrogas a los dueños de vehículos que incumplan con la actualización de sus metales.

Tras la fecha límite estipulada, los oficiales de la Policía Vial tendrán la facultad de sancionar a cualquier conductor que transite con láminas vencidas. Las multas económicas aplicarán conforme a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado.

Esta medida restrictiva afecta de forma directa a los propietarios de unidades que portan los modelos de láminas denominados "Maguey", "Minerva" y “Gota”.

La Secretaría de la Hacienda Pública reporta un avance notable en la sustitución durante los meses previos, pero aún resta un porcentaje de ciudadanos rezagados. El llamado de las autoridades busca que este sector de la población evite afectaciones a su economía mediante el cumplimiento oportuno del canje, aprovechando las facilidades que el gobierno estatal dispuso desde los primeros meses de 2025.

¿Cuáles son los nuevos horarios en oficinas recaudadoras?

Para responder a la alta demanda ciudadana en esta recta final, la dependencia estatal amplió la disponibilidad de sus ventanillas. Las oficinas recaudadoras ubicadas en todo el territorio estatal laboran en un horario extendido de 8:00 a 18:00 horas. Esta estrategia busca garantizar que todos los contribuyentes tengan la oportunidad de completar el procedimiento.

¡Menos requisitos! Estos son los ÚNICOS documentos que se necesitan para el cambio de placas

Carlos Arias, Jefe del Servicio Estatal Tributario (SET), detalló que, además de la ampliación del horario de atención en recaudadoras del estado, en estos últimos días de prórroga también se simplificaron los requisitos para completar el canje de placas.

Los propietarios deben acudir a cualquiera de estos puntos únicamente con el juego de láminas obsoletas, su INE y comprobante de domicilio reciente.

"El viernes es el último día del programa. Invitamos a todos los ciudadanos que aún tienen derecho a realizar de forma gratuita el canje de placas a que lo realicen. Vamos a tener un horario extendido en las recaudadoras de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde", dijo.

Para conocer las ubicaciones de las recaudadoras en Jalisco, solo debes acceder a la siguiente liga: https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

