¿Sabías que las personas adultas mayores que residen en Guerrero tienen acceso a importantes descuentos y beneficios económicos? Hablamos de la Tarjeta Dorada, un programa estatal diseñado para apoyar la economía de quienes tienen 60 años o más.

Entre las ventajas más destacadas se encuentran rebajas de hasta 35% en tenencia vehicular, descuentos en trámites oficiales y acceso gratuito a espacios recreativos.

Este apoyo es promovido por el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores y funciona como un complemento adicional a la credencial del INAPAM, ofreciendo beneficios exclusivos dentro del estado de Guerrero.

¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Dorada en Guerrero?

Como parte del programa “Envejecimiento con Bienestar”, la Tarjeta Dorada brinda diversos apoyos dirigidos únicamente a adultos mayores guerrerenses. Entre los principales beneficios destacan:

Hasta 35% de descuento en el pago de tenencia

Reducción de 30% en trámites del Registro Civil

Descuentos de 30% en servicios del Registro Público de la Propiedad

Entrada gratuita al zoológico Zoochilpan

Promociones y descuentos en transporte público y más de 500 negocios locales

Además, algunos municipios pueden añadir beneficios extra, como descuentos en el pago de agua potable o impuesto predial, dependiendo de las políticas de cada localidad.

Requisitos para tramitar la Tarjeta Dorada

Las personas interesadas en obtener este apoyo social deben cumplir con una serie de documentos y requisitos básicos:

Tener 60 años o más

Vivir en el estado de Guerrero

Presentar CURP actualizada

Llevar identificación oficial vigente, como INE

Entregar comprobante de domicilio reciente

Completar el formato de solicitud y autorización de datos

Proporcionar un número telefónico

Incluir datos de un contacto de emergencia

¿Dónde se realiza el trámite de la Tarjeta Dorada?

El registro para obtener la Tarjeta Dorada se realiza de manera presencial en oficinas ubicadas en Chilpancingo de los Bravo. Actualmente, el programa permanece abierto de forma continua, por lo que no existe una convocatoria específica ni fechas límite para iniciar el trámite.

Las autoridades recomiendan acudir directamente con toda la documentación requerida para agilizar el proceso.

Tarjeta Dorada e INAPAM: ¿son lo mismo?

Aunque ambos programas están dirigidos a adultos mayores, la Tarjeta Dorada no reemplaza la credencial del INAPAM. En realidad, funciona como un apoyo complementario con beneficios exclusivos dentro de Guerrero, permitiendo a los beneficiarios acceder a más descuentos y servicios especiales en el estado.

Gracias a este programa, miles de jubilados y personas adultas mayores pueden reducir gastos cotidianos y mejorar su calidad de vida mediante apoyos económicos y beneficios en servicios esenciales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO



