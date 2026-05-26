La implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en su versión biométrica representa una transformación estructural en el panorama administrativo en México. A pesar de que la CURP tradicional continúa siendo válida para llevar a cabo diversos procedimientos, la biométrica comienza a ser requerida para el acceso a servicios de alta seguridad.

La CURP biométrica es una actualización del formato tradicional de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos irrepetibles del titular como huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía del rostro y firma electrónica.

Las autoridades defienden que la CURP biométrica ayudará a combatir el robo de identidad en trámites presenciales y privados, además de apoyar para optimizar los procesos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, con una Plataforma Única de Identidad.

¿En qué casos se utiliza la CURP tradicional?

A pesar del avance tecnológico, la CURP tradicional mantiene una validez operativa para gestiones que no requieren un alto nivel de verificación de seguridad. El Registro Nacional de Población (Renapo) sostiene una transición paulatina, permitiendo que el formato estándar funcione para validaciones básicas donde no es necesario el cotejo físico de rasgos. Los escenarios donde este documento sigue vigente incluyen:

Validaciones académicas: Inscripciones en planteles escolares y trámites de control escolar internos.

Inscripciones en planteles escolares y trámites de control escolar internos. Gestiones vehiculares: Procesos de control de tránsito y registros relacionados con la propiedad automotriz.

Procesos de control de tránsito y registros relacionados con la propiedad automotriz. Ámbito laboral: Solicitudes de empleo en sectores donde no se exige el estándar de identidad digital avanzada.

Solicitudes de empleo en sectores donde no se exige el estándar de identidad digital avanzada. Asistencia administrativa: Control de presencia en diversas dependencias gubernamentales de carácter local.

¿Para qué trámites es necesaria la CURP biométrica?

La CURP biométrica se consolida en 2026 como un requisito para el acceso a servicios críticos. Expertos en derecho digital del portal especializado Justicia México señalan que este documento es ahora la llave de acceso universal para servicios de alta seguridad. El sector financiero y el sistema de salud son los ámbitos donde su exigencia es más estricta para garantizar la interoperabilidad de datos sensibles. Las áreas de uso obligatorio comprenden:

Servicios Financieros: Es indispensable para la apertura de cuentas bancarias, la contratación de créditos hipotecarios y la gestión de inversiones.

Es indispensable para la apertura de cuentas bancarias, la contratación de créditos hipotecarios y la gestión de inversiones. Sistema Nacional de Salud: Se requiere para la validación de identidad en expedientes clínicos electrónicos y acceso a servicios del Registro Nacional de Salud.

Se requiere para la validación de identidad en expedientes clínicos electrónicos y acceso a servicios del Registro Nacional de Salud. Plataformas Digitales Gubernamentales: Es obligatoria para realizar trámites centralizados y acceder de manera segura a programas sociales de la federación.

La normativa establece que la integración de datos físicos (como el escaneo facial) requiere el consentimiento expreso del ciudadano debido a su carácter personal y sensible. Aunque la adopción fue inicialmente voluntaria, reportes de la Universidad de España y México confirman que su obligatoriedad entraría en vigor durante este periodo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

