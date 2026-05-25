Carls Jr. sorprende con hamburguesas a 1 PESO; así puedes aprovechar la promoción especial por el Burger Day

Esta semana, prepárate para comer una deliciosa hamburguesa pagando tan solo un peso, y es gracias a la popular cadena de restaurantes de comida rápida Carl’s Jr., que confirmó a través de sus redes sociales y canales oficiales que este próximo 28 de mayo los clientes que cumplan con los requisitos podrán llevarse su comida por este reducido precio.

Te puede interesar: 5 perfumes con 50% de descuento en Liverpool antes del Hot Sale 2026

En días recientes, el restaurante compartió que tendrá una promoción especial para celebrar el famoso Día de la Hamburguesa, una campaña que con los años ha llevado a diferentes establecimientos a ofrecer descuentos, promociones y dinámicas para los amantes de este platillo.

Esta vez, Carl’s Jr. se suma con una propuesta que permitirá disfrutar de una hamburguesa Famous Star con queso por tan solo un peso mexicano este próximo jueves.

¿Cómo funciona la promoción de hamburguesas a 1 peso de Carl’s Jr.?

Según los términos y condiciones publicados en su página web, todos los clientes que durante el jueves 28 de mayo realicen la compra de cualquier combo tendrán la oportunidad de agregar a su orden una hamburguesa Famous Star con queso pagando únicamente un peso adicional.

La dinámica estará disponible para pedidos en sucursal, para llevar y en drive thru. Sin embargo, no aplicará en restaurantes ubicados dentro de aeropuertos ni en la compra de combos infantiles.

Para hacer válida la promoción, los clientes deberán informar al colaborador en caja que desean integrar la hamburguesa promocional a su compra.

¿Cuánto tiempo estará disponible la promoción de Carl’s Jr.?

La compañía confirmó que esta dinámica será exclusiva del también llamado Burger Day, por lo que únicamente podrá solicitarse el jueves 28 de mayo durante los horarios habituales de atención de las sucursales participantes.

También puedes leer: Hot Sale 2026: Tiendas que participarán en Guadalajara

La oferta estará disponible en restaurantes Carl’s Jr. de todo el país y no será válida en combinación con otras promociones vigentes.

Con esta campaña, Carl’s Jr. busca sumarse a las celebraciones del Día de la Hamburguesa y atraer a miles de clientes que podrán aprovechar una de las promociones más llamativas de la temporada para disfrutar de una de las hamburguesas más populares de la cadena a un precio prácticamente simbólico.

INSTAGRAM/@carlsjrmex

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP