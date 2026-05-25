Pensión ISSSTE: esta es la fecha OFICIAL de pago de junio 2026

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó una noticia positiva para millones de pensionados en México: el depósito correspondiente a junio de 2026 llegará con un ligero adelanto, de manera oficial.

Para los adultos mayores que dependen de este ingreso mensual, conocer con anticipación las fechas de pago resulta fundamental, ya que les permite organizar mejor sus gastos, desde la compra de despensa hasta el pago de servicios y atención médica.

Como ocurre habitualmente, la dependencia encabezada por Martí Batres Guadarrama realizó a finales del año pasado ajustes en su calendario oficial con el propósito de evitar que los días inhábiles afecten la entrega de los recursos económicos a los ex trabajadores del Estado.

Por si te interesa, te compartimos todos los detalles sobre este movimiento financiero para que puedas prepararte, planear tus gastos y evitar contratiempos al momento de revisar tu cuenta bancaria.

¿Cuándo depositan la Pensión ISSSTE de junio 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de 2026, los beneficiarios del ISSSTE recibirán muy pronto el depósito correspondiente a su pensión. La dispersión de recursos se realizará puntualmente el viernes 29 de mayo de 2026 y cubrirá de manera íntegra el pago del mes de junio, manteniendo el monto habitual asignado a cada pensionado.

La dependencia aclaró que en esta emisión no se contemplan bonos adicionales ni depósitos extraordinarios. El dinero será transferido automáticamente a la cuenta bancaria registrada durante el trámite de pensión, por lo que no será necesario acudir a ventanillas o realizar algún procedimiento adicional para liberar los recursos.

En comparación con los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes recibirán su pago hasta el lunes 1 de junio, los afiliados al ISSSTE contarán con liquidez desde el fin de semana previo al arranque del nuevo mes.

¿Por qué se adelanta el pago para los pensionados del ISSSTE?

El ajuste en la fecha de pago para los beneficiarios de la Pensión ISSSTE responde a una cuestión meramente administrativa y tiene como objetivo garantizar que los beneficiarios puedan acceder a sus recursos sin contratiempos. De acuerdo con el reglamento del instituto, los depósitos deben realizarse el último día hábil del mes previo al periodo que se cobra.

Sin embargo, debido a que el 31 de mayo de 2026 caerá en domingo, las autoridades financieras decidieron adelantar la dispersión del recurso. Por esta razón, el depósito quedó programado para el viernes 29 de mayo, considerado el último día laborable del mes.

Con esta medida, el instituto asegura que el dinero esté disponible antes del inicio de junio, lo que también facilita la administración de gastos del hogar, servicios y atención médica para millones de beneficiarios.

Calendario de pagos de la Pensión ISSSTE en 2026

Mes | Fecha de pago

Enero | 2 de enero

Febrero | 30 de enero

Marzo | 27 de febrero

Abril | 27 de marzo

Mayo | 29 de abril

Junio | 29 de mayo

Julio | 29 de junio

Agosto | 30 de julio

Septiembre | 28 de agosto

Octubre | 30 de septiembre

Noviembre | 29 de octubre

Diciembre | 27 de noviembre

El calendario de pagos de la Pensión ISSSTE 2026 incluye que el depósito de la primera parte del aguinaldo de este año será en la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se entregará el 27 de noviembre con el dinero de diciembre.

A través de su página oficial, el instituto asegura que se mantiene firme en garantizar los derechos, seguros, prestaciones y servicios para las personas trabajadoras, pensionadas, jubiladas o derechohabientes. Esto se enmarca dentro del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, implementado a nivel nacional, que busca brindar certeza, atención de calidad y fortalecer el compromiso institucional con la población derechohabiente.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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