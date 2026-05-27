Pensión IMSS: el dato clave que debes conocer antes de cobrar este 1 de junio

El pago de la pensión IMSS de junio 2026 se depositará sin contratiempos el próximo lunes 1 de junio. El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que millones de jubilados tendrán sus recursos disponibles desde primera hora en sus cuentas bancarias, operando en estricto apego al calendario oficial.

Esta dispersión financiera beneficia de forma directa principalmente a la población adulta mayor que concluyó su etapa laboral y que depende de este ingreso mensual para solventar sus gastos médicos, alimenticios y de vivienda.

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¿Qué debes saber sobre el pago de la pensión IMSS de junio?

Las autoridades financieras y de seguridad social mantienen la política de liberar los fondos durante el primer día hábil de cada mes. Al coincidir el inicio de este periodo con un día lunes, los sistemas bancarios procesarán las transferencias electrónicas de manera ordinaria.

Los beneficiarios verán el saldo correspondiente en sus cuentas bancarias vinculadas al sistema de pensiones, lo que garantiza el acceso inmediato al capital sin la necesidad de realizar trámites adicionales.

El dato clave que debes conocer antes del pago de junio de la pensión IMSS es la recomendación de acudir a las instituciones financieras uno o dos días después de la fecha de pago, o bien, en horarios de menor afluencia, ya que esta medida reduce la exposición a delitos como robo o fraude. Asimismo, se recomienda conservar los comprobantes de retiro y consultar información solo a través de canales oficiales del instituto.

A estos se les suma la sugerencia de revisar el saldo de la cuenta antes de acudir a la sucursal bancaria para asegurar que los fondos ya se encuentren disponibles o utilizar la tarjeta bancaria para realizar directamente las compras necesarias.

Estas prácticas eliminan traslados innecesarios y aportan a la seguridad de los derechohabientes.

Calendario de la Pensión IMSS 2026: lista de pagos restantes

A continuación, se presenta el calendario oficial con las fechas exactas de los pagos que restan en el año para los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social:

Pago de junio: lunes 1 de junio de 2026.

Pago de julio: miércoles 1 de julio de 2026.

Pago de agosto: lunes 3 de agosto de 2026.

Pago de septiembre: martes 1 de septiembre de 2026.

Pago de octubre: jueves 1 de octubre de 2026.

Pago de noviembre: martes 3 de noviembre de 2026 (ajuste por feriado bancario).

Pago de diciembre: martes 1 de diciembre de 2026.

Es importante destacar que este calendario de la Pensión IMSS está diseñado para garantizar que todos los jubilados reciban sus prestaciones de manera oportuna, respetando siempre los días hábiles bancarios.

En caso de que un derechohabiente no vea reflejado su pago en la fecha estipulada, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con canales de atención para resolver cualquier duda. Los pensionados pueden comunicarse al número telefónico 800 623 2323 y seleccionar la opción número 3, correspondiente a "Pensionados", donde un representante del Seguro Social les brindará la asesoría necesaria.

También es posible acudir directamente a las ventanillas de Prestaciones Económicas en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que les corresponda.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB