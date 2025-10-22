Aprovecha las grandes ofertas de hoy en Farmacia Guadalajara: 2x1 en alimentos y más.

Si se te antojan unas deliciosas papas o una refrescante bebida, Farmacia Guadalajara puede ser una de las mejores opciones, ya que ofrece distintas ofertas y promociones.

Conoce las promociones 2x1 del día de hoy, miércoles 22 de octubre, y compra más gastando menos.

2x1 hoy en Farmacia Guadalajara

2 papas por 50 pesos

Aplica solo en productos como:

Cheetos Torciditos, 90 gramos

Rancheritos con Chile y Especias, 86 g

Doritos Nacho, 82 g

Papas Sabritas Adobadas, 64 g

Papas Sabritas Original, 64 g

Ruffles Sabor Queso, 66 g

Cheetos Xtra Flamin’ Hot Sabor Queso Chile y Limón, 90 g

Aguas al 2x1 en Farmacia Guadalajara

Agua Bonafont Natural, 1 litro — 2 aguas por 26 pesos

Agua Sta. María Pura de Manantial, 1 litro — 2 aguas por 22 pesos

Leches Santa Clara: lleva 2 por 19 pesos

Aplica en estos sabores:

Leche Sabor a Helado de Chocolate Santa Clara, 180 mililitros

Leche Sabor a Helado de Fresa Santa Clara, 180 ml

Otros productos al 2x1 en Farmacia Guadalajara

Sopas Deli Bell, 2 por 15 pesos 64 gramos

Antes de realizar tus compras, toma en cuenta lo siguiente:

Recuerda que la vigencia de estas promociones en Farmacia Guadalajara es del 15 al 31 de octubre.

Los precios, condiciones y características son válidos, excepto por errores de impresión.

Cabe resaltar que estos precios y promociones son exclusivos en línea, y la disponibilidad está sujeta a existencias en sucursales.

Para más información sobre ofertas y promociones en Farmacia Guadalajara, ingresa aquí.

