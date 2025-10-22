Aprovecha las grandes ofertas de hoy en Farmacia Guadalajara: 2x1 en alimentos y más.Si se te antojan unas deliciosas papas o una refrescante bebida, Farmacia Guadalajara puede ser una de las mejores opciones, ya que ofrece distintas ofertas y promociones.Conoce las promociones 2x1 del día de hoy, miércoles 22 de octubre, y compra más gastando menos.2 papas por 50 pesosAplica solo en productos como:Aguas al 2x1 en Farmacia GuadalajaraLeches Santa Clara: lleva 2 por 19 pesosAplica en estos sabores:Otros productos al 2x1 en Farmacia GuadalajaraAntes de realizar tus compras, toma en cuenta lo siguiente:Recuerda que la vigencia de estas promociones en Farmacia Guadalajara es del 15 al 31 de octubre.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS