Miércoles, 22 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Aprovecha HOY el 2x1 en botanas y más en Farmacia Guadalajara

Grandes ofertas hoy en Farmacia Guadalajara: conoce cuáles son las botanas y bebidas al 2x1

Por: Anel Solis

Aprovecha las grandes ofertas de hoy en Farmacia Guadalajara: 2x1 en alimentos y más. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Aprovecha las grandes ofertas de hoy en Farmacia Guadalajara: 2x1 en alimentos y más. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Aprovecha las grandes ofertas de hoy en Farmacia Guadalajara: 2x1 en alimentos y más.

Si se te antojan unas deliciosas papas o una refrescante bebida, Farmacia Guadalajara puede ser una de las mejores opciones, ya que ofrece distintas ofertas y promociones.

Conoce las promociones 2x1 del día de hoy, miércoles 22 de octubre, y compra más gastando menos.

Lee también: Calaverandia: ¿Cuánto cuestan los boletos para niños y qué incluye?

2x1 hoy en Farmacia Guadalajara

2 papas por 50 pesos

Aplica solo en productos como:

  • Cheetos Torciditos, 90 gramos
  • Rancheritos con Chile y Especias, 86 g
  • Doritos Nacho, 82 g
  • Papas Sabritas Adobadas, 64 g
  • Papas Sabritas Original, 64 g
  • Ruffles Sabor Queso, 66 g
  • Cheetos Xtra Flamin’ Hot Sabor Queso Chile y Limón, 90 g

Aguas al 2x1 en Farmacia Guadalajara

  • Agua Bonafont Natural, 1 litro — 2 aguas por 26 pesos
  • Agua Sta. María Pura de Manantial, 1 litro — 2 aguas por 22 pesos

Te puede interesar: ¡No te las pierdas! En esta fecha se terminan las Fiestas de Octubre

Leches Santa Clara: lleva 2 por 19 pesos

Aplica en estos sabores:

  • Leche Sabor a Helado de Chocolate Santa Clara, 180 mililitros
  • Leche Sabor a Helado de Fresa Santa Clara, 180 ml

Otros productos al 2x1 en Farmacia Guadalajara

  • Sopas Deli Bell, 2 por 15 pesos 64 gramos

Antes de realizar tus compras, toma en cuenta lo siguiente:

Recuerda que la vigencia de estas promociones en Farmacia Guadalajara es del 15 al 31 de octubre.

  • Los precios, condiciones y características son válidos, excepto por errores de impresión.
  • Cabe resaltar que estos precios y promociones son exclusivos en línea, y la disponibilidad está sujeta a existencias en sucursales.
  • Para más información sobre ofertas y promociones en Farmacia Guadalajara, ingresa aquí.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 

AS

Temas

  • Farmacia Guadalajara
  • Descuentos
  • Promociones
  • Alimentos
  • Bebidas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones