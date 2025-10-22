Miércoles, 22 de Octubre 2025

Economía |

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 22 de octubre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son todas las ofertas a las que puedes acceder hoy en Fresko y La Comer por el Miércoles de Plaza. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta cuarta semana de octubre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 22 de octubre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 22 de octubre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Sandía roja por kilo a $9.90 pesos
  • Papa blanca por kilo a $19.90 pesos
  • Aguacate hass por kilo a $39.90 pesos
  • Uva blanca sin semilla por kilo a $69.90 pesos
  • Calabaza de castilla por kilo a $10.90 pesos
  • Naranja valencia por kilo a $29.90 pesos
  • Limón agrio con semilla por kilo a $32.90 pesos
  • Tuna blanca por kilo a $29.90 pesos
  • Manzana Golden en bolsa a $49.90 pesos
  • Toronja Sangría por kilo a $36.90 pesos
  • Plátano macho por kilo a $39.90 pesos
  • Guayaba por kilo a $45.90 pesos
  • Cilantro por pieza a $7.90 pesos
  • Zanahoria por kilo a $21.90 pesos
  • Lechuga romana por pieza a $23.90 pesos
  • Calabaza italiana por kilo a $39.90 pesos
  • Papauya maradol por kilo a $39.90 pesos
  • Pera de Anjou por kilo a $49.90 pesos
  • Apio por kilo a $26.90 pesos
  • Chayote sin espinas por kilo a $29.90 pesos
  • Nopales por kilo a $29.90 pesos
  • Pepino por kilo a $29.90 pesos
  • Pimiento semáforo por pieza a $39.90 pesos
  • Tomate verde sin cáscara por kilo a $42.90 pesos
  • Brócoli por kilo a $49.90 pesos
  • Chile poblano por kilo a $59.90 pesos
  • Plátano tabasco por kilo a $23.90 pesos
  • Jitomate saladet por kilo a $24.90 pesos
  • Melón chino por kilo a $29.90 pesos
  • Piña miel por kilo a $29.90 pesos
  • Cebolla blanca por kilo a $34.90 pesos
  • Manzana royal gala por kilo a $39.90 pesos

Carnes, pollo y mariscos

  • Molida de res 80/20 Selecto por kilo a $214.70 pesos
  • Pierna de pollo sin piel selecto por kilo a $89.70 pesos
  • Filete de salmón por kilo a $399 pesos
  • Camarón chico sin cabeza por kilo a $279 pesos
  • Boneless grillers de 700 gr a $237 pesos

Otros

  • Queso panela Los volcanes por pieza a $88.50 pesos

Además de ello, en este momento se lleva a cabo en las distintas sucursales de La Comer el festival Olá, Olé, en el que España y Portugal se encuentran para ofrecer productos distintivos. La temporada terminará el próximo 28 de octubre.

