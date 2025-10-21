¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 21 y 22 de octubre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Te recomendamos: Estos son los depósitos que son revisados por el SAT

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Acelgas Rollo: $9.90

Aguacate Campo Vivo Orgánico 450 g: $44.50

Calabaza Italiana por Kg: $29.90

Champiñón Baby Bella Relleno Monteblanco 250g: $29.95

Champiñón Monteblanco Jumbo 500g: $15.90

Chayote sin Espinas por kg: $18.50

Chile Jalapeño por Kg: $27.70

Combo Monteblanco Champiñón y Cremini 500g: $18.90

Corazones de Lechuga Romana Campo Vivo 450g: $20.00

Cremini Monteblanco Rebanado 225g: $17.45

Cremini Monteblanco Selección 225g: $17.45

Ensalada Oriental Vegetalistos 300g: $34.95

Lechuga Eva Mini Romana 4 Piezas: $34.95

Lechuga Francesa Corazón de Eva 2 Piezas: $22.45

Lechuga Mr. Lucky Rallada 284g: $19.90

Manzana Ambrosia kg: $59.90

Manzana Autumn Glory kg: $59.90

Manzana Beaburn por kg: $59.90

Manzana Jonagold kg: $59.90

Manzana Puré Harvest Golden 600g: $23.90

Manzana Sugar Bee por kg: $59.90

Pepino Campo Vivo Orgánico 2 Piezas: $18.25

Perejil Liso Rollo: $9.20

Pimiento Verde por kg: $72.00

Piña Gota Miel por Kg: $32.90

Plátano Macho por Kg: $30.00

Portabella Monteblanco Selección 250g: $19.95

Portabella Monteblanco Selección 500g: $44.90

Lee también: La Bolsa Mexicana inicia semana con ligera caída

NA