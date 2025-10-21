Martes, 21 de Octubre 2025

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 21 y 22 de octubre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 21 y 22 de octubre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Pixabay

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 21 y 22 de octubre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Acelgas Rollo: $9.90
  • Aguacate Campo Vivo Orgánico 450 g: $44.50
  • Calabaza Italiana por Kg: $29.90
  • Champiñón Baby Bella Relleno Monteblanco 250g: $29.95
  • Champiñón Monteblanco Jumbo 500g: $15.90
  • Chayote sin Espinas por kg: $18.50
  • Chile Jalapeño por Kg: $27.70
  • Combo Monteblanco Champiñón y Cremini 500g: $18.90
  • Corazones de Lechuga Romana Campo Vivo 450g: $20.00
  • Cremini Monteblanco Rebanado 225g: $17.45
  • Cremini Monteblanco Selección 225g: $17.45
  • Ensalada Oriental Vegetalistos 300g: $34.95
  • Lechuga Eva Mini Romana 4 Piezas: $34.95
  • Lechuga Francesa Corazón de Eva 2 Piezas: $22.45
  • Lechuga Mr. Lucky Rallada 284g: $19.90
  • Manzana Ambrosia kg: $59.90
  • Manzana Autumn Glory kg: $59.90
  • Manzana Beaburn por kg: $59.90
  • Manzana Jonagold kg: $59.90
  • Manzana Puré Harvest Golden 600g: $23.90
  • Manzana Sugar Bee por kg: $59.90
  • Pepino Campo Vivo Orgánico 2 Piezas: $18.25
  • Perejil Liso Rollo: $9.20
  • Pimiento Verde por kg: $72.00
  • Piña Gota Miel por Kg: $32.90
  • Plátano Macho por Kg: $30.00
  • Portabella Monteblanco Selección 250g: $19.95
  • Portabella Monteblanco Selección 500g: $44.90

