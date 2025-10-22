El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció fresca esta mañana del miércoles 22 de octubre, pero el tiempo se irá haciendo cálido durante el día. Aquí los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado durante el día en las costas de la región, con chubascos en Jalisco (costa y sur), Colima (costa y sur) y Michoacán (centro, sur y costa), y lluvias aisladas en Nayarit (centro y suroeste). Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Jalisco.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara cielo despejado, ambiente cálido en horas centrales del día. Fresco por la noche y hasta el amanecer . Las temperaturas máximas esperadas este día serán de entre 27-30 °C y mínimas de 15-18 °C.

La probabilidad de lluvia en Guadalajara este día es casi nula .

Clima en Guadalajara

Miércoles 0% de probabilidad de lluvia 30 – 14 °C Jueves 4% de probabilidad de lluvia 30 – 15 °C Viernes 4% de probabilidad de lluvia 29 – 15 °C Sábado 6% de probabilidad de lluvia 29 – 13 °C Domingo 4% de probabilidad de lluvia 30 – 13 °C

Clima nacional

El ingreso de humedad en combinación con canales de baja presión favorecerá con lluvias fuertes en el oriente y sureste de México, lluvias dispersas en el litoral del Pacífico desde el sur al occidente.

El resto del país mantendrá la baja probabilidad de lluvia debido al posicionamiento de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, además de ambiente cálido en horas diurnas.

Jalisco tendrá cielo despejado, favoreciendo el ambiente cálido en horas centrales del día, además índice de radiación UV alto .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

