Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 39 —que avanza por Guatemala y el sur de Chiapas—; canales de baja presión sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste de México; y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en la costa y el sur de Jalisco y Colima. En los diferentes municipios de Guadalajara se espera clima frío por la mañana.

¿Cuáles serán las temperaturas mínimas por municipio?

En el Área Metropolitana de Guadalajara el cielo se mantendrá con nubes y claros, temperaturas que oscilarán entre los 30 y los 10 grados centígrados, y ráfagas de viento Este que correrán a 33 km/h. Por el momento, no se reporta la caída de lluvia. De acuerdo con la cadena de Meteored, estas serán las temperaturas mínimas:

Guadalajara

08:00 a 11:00 AM Soleado 16°C

San Pedro Tlaquepaque

08:00 a 11:00 AM Soleado 15°C

Tonalá

08:00 a 11:00 AM Soleado 15°C

Zapopan

08:00 a 11:00 AM Soleado 16°C

Tlajomulco de Zúñiga

08:00 a 11:00 AM Soleado 16°C

Se espera nueva tormenta tropical para el fin de semana

Por último, la Conagua reportó, en punto de las 06:00 de la mañana, vigilancia sobre una zona de baja presión localizada a 780 km al sur de Punta San Telmo, en Michoacán; esta mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días. Se espera su intensificación a tormenta tropical para el fin de semana.

Con información del SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

