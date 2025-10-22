Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 39 —que avanza por Guatemala y el sur de Chiapas—; canales de baja presión sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste de México; y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en la costa y el sur de Jalisco y Colima. En los diferentes municipios de Guadalajara se espera clima frío por la mañana. En el Área Metropolitana de Guadalajara el cielo se mantendrá con nubes y claros, temperaturas que oscilarán entre los 30 y los 10 grados centígrados, y ráfagas de viento Este que correrán a 33 km/h. Por el momento, no se reporta la caída de lluvia. De acuerdo con la cadena de Meteored, estas serán las temperaturas mínimas:GuadalajaraSan Pedro TlaquepaqueTonaláZapopanTlajomulco de ZúñigaPor último, la Conagua reportó, en punto de las 06:00 de la mañana, vigilancia sobre una zona de baja presión localizada a 780 km al sur de Punta San Telmo, en Michoacán; esta mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días. Se espera su intensificación a tormenta tropical para el fin de semana. Con información del SMN, Conagua, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO