Así puedes sacar un crédito Infonavit si tienes más de 60 años

Llegar a los 60 años no representa un obstáculo para adquirir una vivienda a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Mientras que la persona interesada continúe laborando en una empresa con prestaciones de seguridad social es posible acceder a un crédito hipotecario, incluso si ya ha utilizado este beneficio en el pasado.

El monto máximo que se puede obtener actualmente es de 2 millones 716 mil 334 pesos, dependiendo del ingreso del solicitante. Además, a través del esquema Unamos Créditos, es posible sumar ingresos con un familiar o persona cercana, alcanzando un financiamiento conjunto de hasta 4 millones 889 mil 402 pesos.

Requisitos por edad y género

Para acceder a un crédito a esta edad, el Infonavit establece las siguientes condiciones:

Hombres : La suma de su edad más el plazo del crédito no debe exceder los 70 años.

: La suma de su edad más el plazo del crédito no debe exceder los 70 años. Mujeres: La edad más el plazo no debe superar los 75 años.

Condiciones del crédito

La tasa de interés es fija durante toda la vida del crédito, y va del 3.76% al 10.45%, ajustándose al nivel salarial del trabajador. Quienes ganan menos, pagan menos intereses.

El monto de las mensualidades se determina en función del salario, la edad del solicitante y el monto del crédito solicitado.

No se cobran comisiones por administración, operación ni por concepto financiero.

Si el ingreso mensual del trabajador es menor a 9 mil 241 pesos, también queda exento del pago por gastos de titulación.

Se puede elegir utilizar el crédito completo o solo una parte, así como definir el plazo de pago, siempre que la mensualidad no supere el 30% del ingreso mensual. Para quienes perciben hasta un salario mínimo, este porcentaje se reduce al 20%.

Las aportaciones patronales al Infonavit (equivalentes al 5% del salario) se aplican directamente al capital, lo que permite acortar el tiempo de pago del crédito.

Procedimiento para solicitar el crédito

El primer paso es realizar una precalificación en el sitio oficial Mi Cuenta Infonavit. Para registrarse, solo se requiere la CURP y el Número de Seguridad Social.

Para más información sobre créditos, requisitos y trámites, el Infonavit pone a disposición de los usuarios la plataforma infonavitfacil.mx, con contenido claro y accesible para todos los trabajadores.

SV