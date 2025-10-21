Así puedes sacar un crédito Infonavit si tienes más de 60 años

Llegar a los 60 años no representa un obstáculo para adquirir una vivienda a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Mientras que la persona interesada continúe laborando en una empresa con prestaciones de seguridad social es posible acceder a un crédito hipotecario, incluso si ya ha utilizado este beneficio en el pasado.El monto máximo que se puede obtener actualmente es de 2 millones 716 mil 334 pesos, dependiendo del ingreso del solicitante. Además, a través del esquema Unamos Créditos, es posible sumar ingresos con un familiar o persona cercana, alcanzando un financiamiento conjunto de hasta 4 millones 889 mil 402 pesos.Para acceder a un crédito a esta edad, el Infonavit establece las siguientes condiciones:El primer paso es realizar una precalificación en el sitio oficial Mi Cuenta Infonavit. Para registrarse, solo se requiere la CURP y el Número de Seguridad Social.Para más información sobre créditos, requisitos y trámites, el Infonavit pone a disposición de los usuarios la plataforma infonavitfacil.mx, con contenido claro y accesible para todos los trabajadores.SV