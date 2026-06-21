Julio Regalado de Soriana confirma ofertas 4x3 en estos productos con esta fecha límite

La temporada de descuentos Julio Regalado de Soriana continúa sorprendiendo a sus clientes con promociones diseñadas para beneficiar la economía familiar. Esta semana, la reconocida cadena de supermercados ha lanzado una campaña de ofertas 4x3 en artículos seleccionados. Esta iniciativa busca brindar opciones accesibles para quienes planean surtir su despensa durante estos días, estableciendo una fecha límite que los compradores deberán tener muy presente para no dejar pasar la oportunidad de maximizar su presupuesto.

La mecánica de la promoción es sencilla. Al adquirir cuatro artículos participantes, el sistema de cobro en las cajas descuenta de manera automática el importe del cuarto producto, siempre y cuando este sea de igual o menor precio que los tres anteriores.

Bebidas al 4x3 en Julio Regalado de Soriana

La tienda ha confirmado que la promoción de llevar cuatro artículos y pagar únicamente tres aplica en una amplia variedad de refrescos de sabores, convirtiéndose en una de las ofertas más atractivas del folleto actual. Específicamente, los clientes podrán disfrutar de este beneficio en todas las presentaciones de las reconocidas marcas Fanta , Sprite , Joya y Fresca , abriendo un abanico de opciones para todos los gustos.

La oferta abarca desde los envases individuales de 600 mililitros hasta las presentaciones familiares de 3 litros, garantizando así que haya alternativas suficientes para cualquier tipo de necesidad en el hogar.

Es importante destacar que esta promoción cuenta con una restricción específica dictada por la cadena: no es válida en la compra de multiempaques. Sin embargo, la gran ventaja que se ofrece es la posibilidad de combinar los productos como el cliente lo desee, mezclando diferentes marcas, sabores y tamaños dentro de las opciones participantes para que el descuento se aplique sobre el artículo de menor valor.

Estas botanas están al 4x3 en Julio Regalado

Además de las bebidas, ninguna tarde de películas o reunión casual está completa sin los aperitivos adecuados para compartir con familiares y amigos. Por ello, la campaña de descuentos también se extiende al departamento de abarrotes y botanas saladas.

La oferta 4x3 incluye todos los productos de las populares líneas Paquetaxo , Receta Crujiente y Tostitos . Estas opciones son tradicionalmente las favoritas de los consumidores mexicanos para amenizar cualquier momento de esparcimiento, ver eventos deportivos o simplemente disfrutar de un antojo de fin de semana.

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Al igual que en el caso de las bebidas carbonatadas, existen condiciones específicas para hacer válida esta rebaja en el área de botanas y frituras. La promoción aplica de manera exclusiva para aquellas presentaciones cuyo contenido sea mayor a los 100 gramos, quedando estrictamente exceptuados todos los gramajes menores a esta cantidad.

De la misma forma, los compradores tienen la libertad de combinar las distintas marcas y variedades de frituras participantes según sus preferencias personales, asegurando que la alacena esté surtida con la mayor diversidad posible sin gastar de más.

Vigencia de la promoción en sucursales de Soriana

Para que los consumidores puedan planificar sus visitas al supermercado con la debida anticipación y no dejen pasar esta excelente oportunidad de ahorro, la empresa ha establecido un periodo de validez muy claro. La vigencia de estas promociones estará disponible únicamente desde el viernes 19 hasta el jueves 25 de junio del presente año.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB