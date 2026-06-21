Aunque en redes sociales se esparció el pánico sobre supuestas revisiones a todos los hogares de México, la realidad es muy distinta: el SAT sí activó auditorías sorpresa con tecnología, pero van dirigidas exclusivamente a objetivos quirúrgicos.

El pánico colectivo se desató en las plataformas digitales debido a malinterpretaciones sobre las nuevas facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Diversos portales de noticias aseguraron de forma errónea que el fisco visitaría de manera indiscriminada todos los hogares del país.

La realidad detrás de esta controversia radica en la aplicación estricta del Código Fiscal de la Federación. Específicamente, a través del Artículo 49 Bis, la autoridad fiscal cuenta con el respaldo legal para ejecutar las denominadas "auditorías exprés" de forma presencial.

Estas verificaciones tienen como meta principal combatir la evasión de impuestos y la simulación de operaciones financieras. Sin embargo, los inspectores no operan de manera aleatoria ni persiguen a los ciudadanos comunes que cumplen con sus obligaciones básicas.

Las órdenes de revisión se emiten únicamente cuando los sistemas centrales de la autoridad detectan anomalías graves. Esto significa que si mantienes tus cuentas en orden, no verás a ningún funcionario presentándose en tu propiedad privada de imprevisto.

Los objetivos del fisco y el uso de herramientas tecnológicas

Las visitas domiciliarias implementadas por el órgano gubernamental no se limitan únicamente a las casas habitación de las personas físicas. La ley faculta a los visitadores para presentarse en una gran variedad de espacios económicos a lo largo de la República Mexicana.

Los inspectores tienen la instrucción de revisar a fondo los domicilios fiscales registrados en el RFC, así como establecimientos comerciales, bodegas, oficinas administrativas y sucursales operativas. Incluso, estas revisiones pueden alcanzar a puestos fijos y semifijos en la vía pública.

Para asegurar la veracidad de la información recopilada, el personal del fisco está autorizado a utilizar diversas herramientas tecnológicas. Durante la diligencia legal, los empleados pueden realizar tomas fotográficas y llevar a cabo la grabación de audio y video.

El uso de estos dispositivos tecnológicos busca documentar con total precisión que el lugar físico realmente exista y cuente con la infraestructura necesaria para operar. Con esto, se busca erradicar por completo las ubicaciones fantasma que solo existen en papel.

Objetivo de la medida: Erradicar la emisión de comprobantes fiscales falsos.

Lugares a inspeccionar: Domicilios fiscales, locales comerciales, bodegas y puestos semifijos.

Tecnología autorizada: Cámaras fotográficas, grabadoras de audio y dispositivos de video.

Sanción inmediata: Suspensión temporal del Certificado de Sello Digital (CSD) para emitir facturas.

Criterio de selección: Exclusivamente mediante alertas automatizadas por riesgo fiscal alto.

Qué factores encienden las alertas y cómo proteger tus derechos

Los algoritmos de fiscalización analizan constantemente el comportamiento comercial de los contribuyentes. Existen "focos rojos" muy específicos que detonan de forma inmediata una orden de verificación presencial en tu domicilio o negocio.

El principal detonante es la discrepancia fiscal, la cual ocurre cuando los gastos y compras de una persona superan visiblemente a los ingresos que declaró formalmente. Los sistemas cruzan datos de forma automática con las transacciones registradas en instituciones bancarias como BBVA, Banamex o Banco Azteca.

Otro motivo de alarma es la emisión de facturas electrónicas (CFDI) que amparan operaciones simuladas. Si una empresa reporta pérdidas financieras multimillonarias de forma constante pero mantiene un estilo de vida incompatible, el sistema programará una auditoría exprés.

En caso de recibir una visita oficial en tu inmueble, es indispensable que conozcas las garantías que te otorga la ley para evitar abusos o caer en fraudes de falsos inspectores:

Exigir la orden por escrito: El visitador debe entregarte un documento impreso emitido por la autoridad, fundamentado legalmente y con tu nombre exacto.

Verificar las credenciales: Tienes el derecho de revisar la identificación oficial vigente del personal y corroborar sus datos en el portal web de la institución.

Solicitar la Carta de Derechos: Los funcionarios tienen la obligación estricta de entregarte el documento de los derechos del contribuyente auditado antes de iniciar.

Designar testigos de asistencia: Puedes nombrar a dos personas de tu total confianza para que presencien el desarrollo de la revisión de inicio a fin.

Nota de seguridad financiera: El personal del fisco tiene prohibido por ley solicitar dinero en efectivo, propinas o transferencias bancarias durante estas diligencias. Cualquier irregularidad de este tipo debe ser reportada inmediatamente como un intento de extorsión.

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