¿Calcetines otra vez? Los peores regalos para papá este Día del Padre

A solo un día del Día del Padre, millones de familias realizan compras de pánico. Sin embargo, elegir apresuradamente suele terminar en obsequios predecibles que terminan arrumbados en un cajón. Conocer qué no regalar es el primer paso para una celebración exitosa este domingo.

Cada tercer domingo de junio, la historia se repite en los hogares. Los padres reciben paquetes envueltos con entusiasmo, solo para descubrir artículos repetitivos que carecen de originalidad y verdadero valor sentimental.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte constantemente sobre el impacto económico de las compras irreflexivas. Gastar en artículos no deseados afecta el bolsillo y genera frustración en quien lo recibe .

El reinado de los calcetines y las corbatas

Durante décadas, la industria textil ha posicionado a las corbatas como el regalo masculino por excelencia. No obstante, las tendencias laborales actuales, orientadas al trabajo remoto, hacen que este accesorio sea cada vez menos útil .

Los calcetines con estampados temáticos ocupan el segundo lugar en la lista de decepciones . Aunque parecen una opción cómica, la mayoría de los hombres prefieren elegir su propia ropa interior según sus necesidades específicas.

Las tazas con frases genéricas como "El mejor papá del mundo" también saturan las alacenas. Plataformas de comercio electrónico como Amazon reportan picos de ventas en estos artículos, aunque rara vez sorprenden al festejado.

Regalar herramientas de bricolaje es otro error común , a menos que el padre sea un aficionado declarado. Asumir que todo hombre disfruta reparar cosas en su tiempo libre es un estereotipo que debe quedar atrás.

Artículos de cuidado personal y lociones genéricas

Los estuches de supermercado que incluyen jabón, crema para afeitar y loción suelen ser la salida fácil. Estos paquetes gritan "compra de último minuto" y rara vez coinciden con los gustos personales del destinatario .

Elegir un perfume es una decisión sumamente íntima. Comprar una fragancia sin conocer las preferencias exactas del usuario suele resultar en frascos llenos que acumulan polvo en el estante del baño durante años.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estima una derrama económica millonaria para esta fecha. Sin embargo, gran parte de ese dinero se destina a productos que no generan satisfacción real.

Los regalos que implican trabajo o esfuerzo adicional tampoco son bien recibidos . Un manual para bajar de peso o un libro de autoayuda no solicitado pueden enviar un mensaje equivocado y arruinar el ambiente festivo.

Cómo acertar en la elección este año

El secreto para un buen obsequio radica en la observación y la escucha activa . Prestar atención a los pasatiempos actuales, las series que disfruta o las actividades que le relajan proporciona pistas invaluables.

Las experiencias compartidas están ganando terreno frente a los bienes materiales. Una comida en su restaurante favorito, boletos para un evento deportivo o una tarde de cine suelen ser mucho más memorables.

Si la opción sigue siendo un producto físico, las tarjetas de regalo de tiendas ofrecen una alternativa segura. Permiten que el festejado elija exactamente lo que necesita sin comprometer la intención del detalle.

Este 21 de junio de 2026, el mejor regalo será aquel que demuestre tiempo y dedicación en su elección . Evitar los clichés comerciales garantizará una sonrisa genuina y un festejo verdaderamente inolvidable en familia.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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