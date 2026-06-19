Calendario Pensión IMSS 2026: Conoce el día exacto de pago de julio para jubilados

Con la llegada de la segunda mitad del año, millones de beneficiarios se mantienen a la expectativa del Calendario Pensión IMSS 2026 para organizar sus finanzas personales. Conocer el día exacto del pago de julio resulta fundamental para que los adultos mayores y sus familias puedan planificar la compra de despensa, el pago de servicios básicos y la adquisición de medicamentos. Por ello, las autoridades han emitido la información oficial correspondiente a esta dispersión económica.

El Instituto Mexicano del Seguro Social establece normativas claras respecto a la entrega de estos recursos. Como regla general, la dependencia federal realiza el depósito de las pensiones durante el primer día hábil de cada mes. Esta medida busca estandarizar los procesos bancarios y brindar certeza a los extrabajadores que dependen de este ingreso mensual para solventar sus gastos cotidianos.

Sin embargo, es común que surjan dudas entre la población pensionada debido a las variaciones que el calendario presenta ocasionalmente. Cuando el inicio de mes coincide con un fin de semana o con un día de descanso obligatorio marcado por la ley, las instituciones bancarias suspenden sus operaciones. En dichos escenarios, el depósito se recorre al día hábil más próximo, lo que obliga a los beneficiarios a ajustar sus presupuestos.

¿Cuál es el día exacto de pago de julio de la Pensión IMSS?

Para el séptimo mes del año, el panorama es favorable y no presentará modificaciones que retrasen la entrega de los recursos. De acuerdo con el cronograma oficial del instituto, el depósito se efectuará el miércoles 1 de julio de 2026. Al tratarse de un día hábil a mitad de semana, las operaciones financieras fluirán con total normalidad en todas las entidades bancarias del país.

A partir de las primeras horas de esa jornada, los pensionados verán reflejado el saldo en las cuentas bancarias que proporcionaron al momento de realizar su trámite.

Una vez que el dinero se encuentre disponible, los adultos mayores podrán disponer de él a través de cajeros automáticos, ventanillas bancarias o utilizando su tarjeta para realizar compras directas en establecimientos comerciales.

Calendario de la Pensión IMSS 2026: lista de pagos restantes

Con la entrega de esta mensualidad, restarán únicamente cinco depósitos más para concluir el ejercicio fiscal del presente año.

Pago de julio: miércoles 1 de julio de 2026.

Pago de agosto: lunes 3 de agosto de 2026.

Pago de septiembre: martes 1 de septiembre de 2026.

Pago de octubre: jueves 1 de octubre de 2026.

Pago de noviembre: martes 3 de noviembre de 2026 (ajuste por feriado bancario).

Pago de diciembre: martes 1 de diciembre de 2026.

Calendario de la Pensión IMSS 2026. ESPECIAL

Finalmente, si por alguna razón el depósito no se refleja en la fecha indicada, el Instituto Mexicano del Seguro Social pone a disposición de los usuarios el número telefónico 800 623 2323. Al marcar, se debe seleccionar la opción número tres, correspondiente a "Pensionados", donde un asesor brindará la atención necesaria para resolver cualquier aclaración relacionada con el pago.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB