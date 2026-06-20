El peso respira frente al dólar; esto se sabe del cierre semanal

Si tienes planes de viaje, compras internacionales o inversiones, el comportamiento del dólar te impacta directamente. Esta semana, el peso mexicano logró una victoria frente al billete verde en medio de feriados estadounidenses y tensiones geopolíticas . Descubre cómo cerró la moneda y qué significa para tu bolsillo.

El viernes 19 de junio de 2026, el peso mexicano demostró resiliencia en los mercados al cerrar la jornada con una ligera apreciación frente al dólar estadounidense , revirtiendo la tendencia previa.

De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio finalizó la sesión ubicándose en los 17.3345 pesos por cada unidad de la divisa norteamericana .

Esta cifra representó una ganancia diaria del 0.15 por ciento para la moneda local, lo que equivale a un avance de 2.68 centavos respecto a su cierre anterior, brindando un respiro a inversionistas.

A pesar de este impulso positivo en el último día hábil, el balance general de la semana del 15 al 19 de junio no fue del todo favorable para la divisa nacional .

En el acumulado de estos cinco días de operaciones, el peso mexicano registró una depreciación del 0.60 por ciento , cediendo 10.32 centavos ante la moneda extranjera en su comparación semanal.

El impacto de la Reserva Federal y Wall Street

Durante los primeros días de la semana, el dólar había tomado un fuerte impulso global gracias a las renovadas expectativas económicas generadas desde el interior de los Estados Unidos.

Los inversionistas reaccionaron con cautela ante las señales emitidas por la Reserva Federal (Fed), las cuales sugirieron posibles ajustes al alza en las tasas de interés para este mismo año.

Sin embargo, la tendencia alcista del billete verde se frenó el viernes debido a un volumen de operaciones inusualmente bajo en los principales mercados financieros internacionales.

Esta disminución en la liquidez diaria fue consecuencia directa del cierre de Wall Street, motivado por la conmemoración oficial del feriado de Juneteenth en el país vecino.

Tensiones geopolíticas marcan el rumbo cambiario

Más allá de los factores económicos, el complejo panorama geopolítico jugó un papel fundamental en la constante fluctuación de las divisas durante esta tercera semana de junio.

La atención de los mercados se desvió rápidamente hacia Medio Oriente, luego de que se diera a conocer que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán fueron suspendidas.

El crucial encuentro diplomático, programado para llevarse a cabo en Suiza, fue cancelado de último minuto tras el recrudecimiento de los conflictos armados en la región del Líbano.

A este clima de incertidumbre se sumó la sorpresiva cancelación del viaje del vicepresidente estadounidense, JD Vance, lo que incrementó el nerviosismo entre los operadores cambiarios, permitiendo al peso capitalizar la debilidad del dólar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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