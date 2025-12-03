Este miércoles 3 de diciembre en México se generó una coyuntura en materia de trabajo. La jornada laboral que hasta hoy es de 48 horas semanales tendrá un reducción de dos horas a partir de 2027 hasta que en 2030 llegue a 40 horas. El año 2026 será utilizado para que las empresas realicen las adecuaciones necesarias. Pero ¿Cuántos trabajadores se beneficiarían de forma real de esta modificación?

¿Cómo viaje el ajuste a la jornada laboral?

La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones , y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.

La implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030 . El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.

¿Cuántos trabajadores se beneficiarían de la nueva jornada laboral?

Para dimensionar los beneficios de la jornada laboral, hay que observarlos los datos del empleo formal en México.

De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 31 de octubre de 2025, se tienen registrados 24 millones 029 mil 752 afiliaciones asociadas a un patrón, que incluye a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

Considerando únicamente puestos de trabajo, el registro ante el IMSS es de 22 millones 789 mil 173 puestos , cifra máxima desde que se tenga registro, de los cuales el 86.8% son permanentes y 13.2% son eventuales. Los puestos permanentes, 19 millones 777 mil 386 es la cifra más alta desde que se tenga registro . Estos números dan dimensión al universo de trabajadores que se verían beneficiados por la reforma a la jornada laboral en la actualidad, aunque habría que considerar el crecimiento en los pues de trabajo para 2030.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que en el tercer trimestre de 2025, la suma de las personas, en todas las modalidades de empleo informal, fue de 33.0 millones . Esto representó 55.4 % de la población ocupada, un incremento de 466 mil personas respecto al mismo lapso de 2024. Lo que modela la cantidad de mexicanos y mexicanas que no gozarían de los beneficios en los cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con la implementación de la nueva jornada laboral.

De manera detallada, 17.6 millones conformaron la ocupación en el sector informal . Esta cantidad constituyó 29.5 % de la población ocupada y representó un aumento anual de 833 mil personas. Además, 7.8 millones correspondieron al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 5.6 millones, al agropecuario; y 2.1 millones, al trabajo doméstico remunerado.

La población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan. También contempla a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo. Se incluyen —además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal— otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.

Con información de EFE, IMSS e Inegi

