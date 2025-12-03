Este miércoles 3 de diciembre en México se generó una coyuntura en materia de trabajo. La jornada laboral que hasta hoy es de 48 horas semanales tendrá un reducción de dos horas a partir de 2027 hasta que en 2030 llegue a 40 horas. El año 2026 será utilizado para que las empresas realicen las adecuaciones necesarias. Pero ¿Cuántos trabajadores se beneficiarían de forma real de esta modificación?La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.La implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.Para dimensionar los beneficios de la jornada laboral, hay que observarlos los datos del empleo formal en México.De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 31 de octubre de 2025, se tienen registrados 24 millones 029 mil 752 afiliaciones asociadas a un patrón, que incluye a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.Considerando únicamente puestos de trabajo, el registro ante el IMSS es de 22 millones 789 mil 173 puestos, cifra máxima desde que se tenga registro, de los cuales el 86.8% son permanentes y 13.2% son eventuales. Los puestos permanentes, 19 millones 777 mil 386 es la cifra más alta desde que se tenga registro. Estos números dan dimensión al universo de trabajadores que se verían beneficiados por la reforma a la jornada laboral en la actualidad, aunque habría que considerar el crecimiento en los pues de trabajo para 2030.Por otro lado, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que en el tercer trimestre de 2025, la suma de las personas, en todas las modalidades de empleo informal, fue de 33.0 millones. Esto representó 55.4 % de la población ocupada, un incremento de 466 mil personas respecto al mismo lapso de 2024. Lo que modela la cantidad de mexicanos y mexicanas que no gozarían de los beneficios en los cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con la implementación de la nueva jornada laboral. De manera detallada, 17.6 millones conformaron la ocupación en el sector informal. Esta cantidad constituyó 29.5 % de la población ocupada y representó un aumento anual de 833 mil personas. Además, 7.8 millones correspondieron al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 5.6 millones, al agropecuario; y 2.1 millones, al trabajo doméstico remunerado.La población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan. También contempla a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo. Se incluyen —además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal— otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.Con información de EFE, IMSS e Inegi* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA