La Presidente Claudia Sheinbaum Pardo anunció esta mañana del miércoles 3 de diciembre sobre los acuerdos que se logró por unanimidad en materia de salario mínimo y la reducción a la jornada laboral de 40 horas, de manera gradual.

En voz de Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social de México, se anunció que el salario mínimo general para 2026 tendrá un incremento de 13 por ciento, es decir, pasará de 278.80 a 315.04 pesos .

En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento al salario mínimo será de 419.88 a 440.87 pesos .

Reforma laboral de 40 horas, de forma gradual

Con relación al proyección de reforma para la implementación de la semana laboral de 40 horas, Bolaños López declaró que será gradual , como la Presidente Sheinbaum ya lo había considerado en sus compromisos de trabajo.

Por lo pronto, se establecerá en la legislación que la jornada laboral será de 40 horas en México no representa la posibilidad de disminución de salario ni prestaciones para los trabajadores. Tendrá una reducción de dos horas anuales de la jornada ordinaria, la cual se hará efectiva el 1 de enero de cada año conforme a lo siguiente :

Año Jornada laboral 2026 Entrada en vigor y periodo de transición 2027 46 2028 44 2029 42 2030 40

De acuerdo al esquema, en el año 2026 será la entrada en vigor e la legislación y será considerado un año de transición. A partir del 2027 la reducción será a 46 horas y así, disminuir dos horas a la jornada, hasta llegar a las 40 horas en el año 2030 .

