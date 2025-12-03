La jornada laboral en México tendrá cambios a partir de 2027 cuando, de forma gradual, comience a disminuir dos horas cada año hasta llegar a 40 en el año 2030. El propósito es traer beneficios a los trabajadores y a la economía. Pero ¿Qué se prevé que suceda?Marath Bolaños, secretario de Trabajo, mencionó este miércoles que durante casi cinco meses se realizaron más de 40 foros y mesas de trabajo con la participación de más de 2 mil representantes.El funcionario sostuvo que la evidencia internacional demuestra que "el reducir la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía en general".Enumeró, en este sentido, mejoras en:Además, la iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.Bolaños explicó que la reforma también fija límites: "La suma entre las horas ordinarias de trabajo y las extraordinarias no podrán superar en ninguno de los casos las 12 horas en un día".El secretario afirmó que la medida "le devuelve tiempo de vida a las y los trabajadores" y anunció que la iniciativa será enviada para su análisis y aprobación al Congreso de la Unión durante 2026.Hay que recordar que la implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.Con información de EFE* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA