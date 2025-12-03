La jornada laboral en México tendrá cambios a partir de 2027 cuando, de forma gradual, comience a disminuir dos horas cada año hasta llegar a 40 en el año 2030. El propósito es traer beneficios a los trabajadores y a la economía. Pero ¿Qué se prevé que suceda?

Marath Bolaños, secretario de Trabajo, mencionó este miércoles que durante casi cinco meses se realizaron más de 40 foros y mesas de trabajo con la participación de más de 2 mil representantes.

¿Cuáles son los beneficios de la jornada laboral de 40 horas?

El funcionario sostuvo que la evidencia internacional demuestra que "el reducir la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía en general" .

Enumeró, en este sentido, mejoras en:

Productividad Cohesión social Salud Equilibrio entre vida personal y laboral

Además, la iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra .

Bolaños explicó que la reforma también fija límites: "La suma entre las horas ordinarias de trabajo y las extraordinarias no podrán superar en ninguno de los casos las 12 horas en un día".

El secretario afirmó que la medida "le devuelve tiempo de vida a las y los trabajadores" y anunció que la iniciativa será enviada para su análisis y aprobación al Congreso de la Unión durante 2026.

Hay que recordar que la implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.

Con información de EFE

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA