Este miércoles 3 de diciembre se anunció un cambio importante en materia laboral en México. Después de varios años de gestión, la jornada laboral pasará de 48 horas de trabajo a 40, aunque será de manera gradual a partir de 2027 y hasta 2030. Pero cuando se logre ¿Qué cambiará en el país?

Fue esta mañana, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno federal alcanzó dos acuerdos por consenso unánime con el sector empresarial y el sector obrero: el incremento al salario mínimo a partir de 2026 y la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas durante el actual sexenio .

"Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad: uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual… es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos. Un acuerdo por consenso y de verdad muchas gracias por este gran esfuerzo que han hecho", expresó la Mandataria.

Respecto a la jornada laboral de 40 horas, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, explicó que el gobierno trabajó, por instrucción de la Presidenta, en un diálogo permanente con trabajadores, sindicatos y empresarios para definir una ruta de implementación paulatina durante el sexenio.

El acuerdo, precisó, surgió también por unanimidad y busca garantizar que la reducción de la jornada se lleve a cabo sin afectar la productividad ni a las empresas.

¿Qué cambiará en México con la jornada laboral de 40 horas?

Cuando la legislación se implemente en México, existirán cambios sustanciales en materia laboral en el país, entre los que se pueden destacar:

Jornada máxima de 40 horas semanales a partir de 2030 Al alcanzarse, se lograrían dos días de descanso obligatorios por cada cinco laborados Sin reducción salarial ni modificaciones de prestaciones para los trabajadores Hasta 2027, la posibilidad de que las empresas trabajen en sus procesos de adaptación

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA