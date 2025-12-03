Salario mínimo 2026: ¿Qué podré comprar de la canasta básica con el aumento?

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal alcanzó dos acuerdos por consenso unánime con el sector empresarial y el sector obrero para aumentar 13% el salario mínimo a partir de 2026 y la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas durante el actual sexenio.

Al respecto, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, detalló que el salario mínimo general que tendrá un incremento del 13%, pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026. Esto equivale a 9,582.47 pesos mensuales.

En la zona libre de la frontera norte, el aumento será del 5%, de 419.88 a 440.87 pesos diarios, lo que representa 13,149.80 pesos mensuales.

Aumento y canasta básica

El secretario del Trabajo destacó que este incremento forma parte del compromiso constitucional y programático de la administración para que el salario mínimo alcance el valor de 2.5 canastas básicas hacia 2030.

En la frontera norte, afirmó, el nuevo salario ya permite cubrir 2.8 canastas, superando incluso niveles históricos de 1976.

"Con este incremento calculamos que, al inicio del próximo año, el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. Es el nivel más alto desde 1980", subrayó el funcionario federal.

Añadió que, con el nuevo monto, una familia podrá adquirir aproximadamente 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla.

Respecto a la jornada laboral de 40 horas, Bolaños explicó que el gobierno trabajó, por instrucción de la presidenta, en un diálogo permanente con trabajadores, sindicatos y empresarios para definir una ruta de implementación paulatina durante el sexenio.

El acuerdo, precisó, surgió también por unanimidad y busca garantizar que la reducción de la jornada se lleve a cabo sin afectar la productividad ni a las empresas.

