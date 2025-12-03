La mañana de este miércoles 3 de diciembre se dio a conocer una noticia en México: la jornada laboral será reducida de 48 horas que se trabaja actualmente, a 40, pero se implementará de forma gradual . Entonces ¿Cuándo un empleado finalmente trabajará lo equivalente a cinco días?

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social de México, anunció en la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum que la implementación de la semana laboral de 40 horas será gradual, tal como la Mandataria ya lo había anunciado desde hace tiempo.

Por lo pronto, se establecerá en la Constitución que la jornada laboral será de 40 horas en México no representa la posibilidad de disminución de salario ni prestaciones para los trabajadores. Tendrá una reducción de dos horas anuales de la jornada ordinaria, la cual se hará efectiva el 1 de enero de cada año conforme a lo siguiente :

Año Jornada laboral 2026 Entrada en vigor y periodo de transición 2027 46 2028 44 2029 42 2030 40

De acuerdo al esquema, en el año 2026 será la entrada en vigor e la legislación y será considerado un año de transición para que las empresas hagan las adecuaciones necesarias. A partir del 2027 la reducción será a 46 horas y así, disminuir dos horas a la jornada, hasta llegar a las 40 horas en el año 2030 .

Sheinbaum se pronuncia

La Presidenta Sheinbaum mencionó que el año próximo servirá para que las empresas hagan las adecuaciones necesarias en sus esquemas y reduzcan la jornada laboral dos horas, cada año, a partir de 2027 y hasta el año 2030.

"Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad: uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual… es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos. Un acuerdo por consenso y de verdad muchas gracias por este gran esfuerzo que han hecho", expresó la Mandataria.

La titular del Poder Ejecutivo señaló que se ha demostrado en el mundo entero que reducir la jornada laboral tiene un impacto positivo en el bienestar de los y las trabajadores. Además, agregó, que no implica mayores costos para los empresarios, sino mayor productividad.

Sheinbaum también subrayó que la reducción en la jornada laboral a 40 horas se ha logrado a través del consenso entre las partes .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA