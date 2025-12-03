Este miércoles 3 de diciembre, el Gobierno de México dio a conocer el aumento del salario mínimo para el año 2026. A partir del 1 de enero, el salario mínimo diario se incrementará en un 13%, alcanzando la cifra de 315.04 pesos en la Zona del Salario Mínimo General. Vale la pena mencionar que tanto el monto final como el porcentaje de aumento serán distintos para la Zona Libre de la Frontera Norte, que mantiene una política salarial diferenciada.

El salario mínimo diario en la zona fronteriza de México con Estados Unidos, donde el costo de vida es más alto, se incrementará en un 5% a partir del 1 de enero de 2026, alcanzando los 440.87 pesos. Este ajuste se aplicará específicamente a los trabajadores de dicha área.

Así lo acordó la comisión tripartita conformada por representantes del gobierno, los trabajadores y las empresas, indicó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, durante "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario señaló que el incremento es levemente superior al que se aprobó para este año, que fue de 12 por ciento.

Así es el salario actual

En 2025, el sueldo mínimo alcanza para comprar 1.8 canastas básicas, que incluyen alimentos esenciales, productos de higiene y limpieza y artículos farmacéuticos básicos. Se espera que el nuevo incremento alcance para adquirir 2.

Con el anuncio de 2024, el salario mínimo en el presente 2025 se elevó de 248.93 a 278.80 pesos diarios, mientras que el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) aumentó de 374.89 a 419.88 pesos diarios.

De acuerdo con estimaciones del Gobierno de México, el aumento salarial beneficiará a 8.5 millones de trabajadores que representan cerca del 14% de la población económicamente activa.

Durante su participación en Palacio Nacional este miércoles, la Presidenta Sheinbaum descartó que el nuevo salario mínimo vaya a generar algún impacto sobre la inflación, que alcanzó en octubre una tasa anual de 3.57 por ciento.

