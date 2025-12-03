Este será el salario mensual de los mexicanos tras el aumento en 2026

A partir del 1 de enero del 2026, el salario mínimo nacional será de 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte será de 440.87 pesos. Esto después de que la Presidenta de México anunciara esta mañana durante la Conferencia del Pueblo el incremento del salario mínimo para el próximo año establecido en un 13 por ciento a nivel nacional y en un 5 por ciento para los municipios fronterizos con Estados Unidos.

Así lo anunció Claudia Sheinbaum: "Una muy buena noticia. Un acuerdo entre el sector empresarial y los trabajadores, las y los trabajadores de México". El alza contó con el apoyo unánime del Gobierno, los sindicatos y los empresarios. Dicho incremento se establece en un 110 por ciento en términos reales de aumento del salario mínimo desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, el incremento beneficiará a 8.5 millones de trabajadores de toda la República. Además, resaltó que con ello, el poder adquisitivo del salario mínimo habrá crecido en un 154 por ciento desde el 2018. "En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido el registro del salario desde el año de 1980, con ello pues también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el periodo neoliberal", apuntó el funcionario con respecto a la zona nacional. En lo que respecta a la Zona Libre de la Frontera Norte, el alza se mantiene por arriba del máximo histórico que se alcanzó en el año de 1976.

Asimismo, señaló que el salario promedio real de los trabajadores formales, inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha crecido un 27,5 por ciento real desde 2018.

¿Cuál será el salario mensual de una persona que gana el salario mínimo?

En estos momentos, el salario mínimo nacional se encuentra en los 278.80 pesos diarios. Que a nivel mensual equivale a 8 mil 364 pesos. Sin embargo, con el aumento del 13 por ciento, el sueldo mensual mínimo deberá ser de 9 mil 582.47 pesos a nivel nacional.

Por otro lado, en la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario se incrementará de 419.88 a 440.87 pesos. Que a nivel mensual se ve reflejado en 13 mil 149.80 pesos.

¿Cuáles son los municipios que conforman la Zona Libre de la Frontera Norte?

Desde el 1 de enero de 2019, 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas conforman la Zona Libre de la Frontera Norte. Estos son: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas.

