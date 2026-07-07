Esta mañana de martes 7 de julio, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 07:35 horas— es de 17.44 pesos por billete verde, en promedio . Especialistas señalan un comportamiento débil de los mercados emergentes frente a la divisa estadounidense debido a su fortalecimiento tras la calma en el conflicto armado que mantiene el gobierno de Donald Trump contra Irán.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.4342 pesos por un dólar estadounidense.

¿De qué depende el ajuste del precio del dólar?

El precio del dólar en México depende de factores económicos, financieros y políticos , tanto locales como extranjeros.

Tasas de interés

Inflación

Crecimiento económico

Situación política

Remesas

Tipo de cambio del dólar HOY, 7 de julio de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.50 18.10 BBVA 16.58 17.71 Banorte 16.15 17.75 Banamex 16.86 17.83 Scotiabank 17.10 18.00

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

¿Dónde conviene más la compra y la venta de dólares HOY?

Según los datos de los bancos consultados durante la mañana de este 7 de julio, BBVA y Banorte son la mejor opción para la compra de dólares; mientras que para la venta de estas divisas, conviene más acudir a una sucursal de Scotiabank o de Banamex.

Toma en cuenta que la venta es el precio al que tú compras dólares ( más alto ), y la compra es el precio al que el banco adquiere tus dólares ( más bajo ).

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El dólar vuelve a ganar protagonismo

BBVA considera que se está produciendo un "despertar del dólar", un cambio que también redefine las perspectivas para las monedas de América Latina, incluyendo la de México.

El cambio de perspectiva respondería a la evolución del conflicto que mantienen Israel y Estados Unidos contra Irán: la reducción del riesgo de una guerra en Medio Oriente, la resistencia de la economía estadounidense y unos tipos de interés elevados son factores que han reforzado el papel del dólar .

BBVA considera que el fortalecimiento del dólar reducirá el margen de apreciación de algunas divisas y hará más evidente la diferenciación entre los mercados de América del Sur, principalmente; aunque BBVA también mantiene una visión constructiva sobre las monedas de los mercados emergentes.

América Latina, según BBVA, mantiene ventajas estructurales en sus economías por el crecimiento global, precios favorables de las materias primas, la diversificación del comercio internacional y el atractivo que siguen ofreciendo los diferenciales de tipos de interés.

El diagnóstico para México

El peso mexicano, por su parte, se fortalece a la par de su vecino del norte, su principal socio comercial, así como del proceso de relocalización industrial y de un entorno político relativamente estable.

La política monetaria del Banco de México (Banxico) será otra variable que el mercado seguirá especialmente de cerca durante los próximos trimestres.

Las previsiones reflejan una depreciación moderada del peso mexicano. El banco proyecta un precio para el dólar de 17.56 para septiembre de 2026, 17.80 en diciembre, 17.81 en marzo de 2027 y 17.82 en junio de ese mismo año, niveles muy próximos a los del consenso de mercado .

Con información de DOF y Bloomberg.

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