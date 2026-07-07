Martes, 07 de Julio 2026

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Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el cuarto y último Martes y Miércoles del Campo en Soriana de junio ¡Aprovecha las rebajas! 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la primera semana del séptimo mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

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Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Jitomate guaje / saladette por kilo a $19.80
  • Limón con semilla por kilo a $24.80
  • Papaya por kilo a $32.80
  • Naranja por kilo a $29.80
  • Zanahoria por kilo a $16.80
  • Sandía con semilla por kilo a $9.80
  • Chile serrano por kilo a $39.80
  • Brócoli por kilo a $48.80
  • Charola de frambuesas a $69.90
  • Charola de Zarzamora a $69.90
  • Charola de arandanos a $69.90
  • Piña gota miel por kilo a $16.80
  • Col blanca por kilo a $21.80
  • Champiñón blanco por kilo a $89.90

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Pollo entero por kilo a $35.90
  • Molida de res 80/20 por kilo a $108
  • Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $56
  • Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $99
  • Medallón de pechuga pollo por kilo a $149
  • Filete de basa por kilo a $88.90
  • Barrita de surumi de cagrejo por kilo a $138.90 pesos
  • Pescado para caldo Valley Foods 680 gr a $68
  • Sierra congelada por kilo a $79.90
     

3x2 en productos por el Martes y Miércoles del Campo con Julio Regalado

  • 3x2 en todos los cafés y sustitutos de crema para café
  • 3x2 en todos los yogurt
  • 4x2 en todos los cosméticos
  • Segundo al 70% de descuento en todos los jabones de tocador
  • 3x2 en toda la perfumería para bebés
  • Segundo al 70% de descuento en todos los tintes
  • 3x2 en todas las leches evaporadas
  • 3x2 en todos los pañales
  • 4x3 en todos los chiles envasados
  • 3x2 en todos los jugos y néctares Jumex, Ocean Spray uy 8 Verduras Herdez
  • 3x2 en todas las bebidas energetizantes
  • 3x2 en todo el centro de afeitado
  • 4x3 en todas las gelatinas y flanes
  • 3x2 en todos los limpiadores para baño
  • 3x2 en todos los desodorantes en aerosol Nivea, Lady Speed Stick, Speed Stick y Steffano

Básicos de despensa que puedes aprovechar

  • Aceite vegetal Nutrioli 850 a $41
  • Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $70
  • Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160
  • Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $186
  • Un kilo de tortilla de maíz blanca  a $13.90
  • Refresco Coca Cola Original 3 lts a $50.90
  • Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55
  • Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64
  • Papel higiénico Pétalo Rendimax 12 a $109
  • Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $70.90
  • Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90
  • Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43.50
  • Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $25.90
  • Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $66.90
  • Yoghurt bebible fresa Alpura $69.90
  • Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $30
  • Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $127
  • Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $44.50

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