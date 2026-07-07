Esta es la primera semana del séptimo mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate guaje / saladette por kilo a $19.80

Limón con semilla por kilo a $24.80

Papaya por kilo a $32.80

Naranja por kilo a $29.80

Zanahoria por kilo a $16.80

Sandía con semilla por kilo a $9.80

Chile serrano por kilo a $39.80

Brócoli por kilo a $48.80

Charola de frambuesas a $69.90

Charola de Zarzamora a $69.90

Charola de arandanos a $69.90

Piña gota miel por kilo a $16.80

Col blanca por kilo a $21.80

Champiñón blanco por kilo a $89.90

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero por kilo a $35.90

Molida de res 80/20 por kilo a $108

Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $56

Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $99

Medallón de pechuga pollo por kilo a $149

Filete de basa por kilo a $88.90

Barrita de surumi de cagrejo por kilo a $138.90 pesos

Pescado para caldo Valley Foods 680 gr a $68

Sierra congelada por kilo a $79.90



3x2 en productos por el Martes y Miércoles del Campo con Julio Regalado

3x2 en todos los cafés y sustitutos de crema para café

3x2 en todos los yogurt

4x2 en todos los cosméticos

Segundo al 70% de descuento en todos los jabones de tocador

3x2 en toda la perfumería para bebés

Segundo al 70% de descuento en todos los tintes

3x2 en todas las leches evaporadas

3x2 en todos los pañales

4x3 en todos los chiles envasados

3x2 en todos los jugos y néctares Jumex, Ocean Spray uy 8 Verduras Herdez

3x2 en todas las bebidas energetizantes

3x2 en todo el centro de afeitado

4x3 en todas las gelatinas y flanes

3x2 en todos los limpiadores para baño

3x2 en todos los desodorantes en aerosol Nivea, Lady Speed Stick, Speed Stick y Steffano

Básicos de despensa que puedes aprovechar

Aceite vegetal Nutrioli 850 a $41

Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $70

Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160

Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $186

Un kilo de tortilla de maíz blanca a $13.90

Refresco Coca Cola Original 3 lts a $50.90

Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55

Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64

Papel higiénico Pétalo Rendimax 12 a $109

Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $70.90

Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90

Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43.50

Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $25.90

Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $66.90

Yoghurt bebible fresa Alpura $69.90

Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $30

Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $127

Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $44.50

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OB