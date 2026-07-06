El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer una buena noticia para la economía mexicana: la inversión fija bruta* en el país subió un 5.9 % interanual en abril . Con esta cifra registrada, además, se rompe una racha de caídas que se había extendido por hasta 17 meses .

Este dato del cuarto mes de 2026 fue resultado del aumento anual del 10.1 % en la construcción y de un avance del 1.3 % en la maquinaria y equipo , detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

Las claves para la elevación de la inversión en México

La inversión privada se elevó un 5.7 % interanual y la pública subió un 7.5 por ciento. Por otro lado, la inversión avanzó un 4 % en abril frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Lee también: Los mejores trabajos secundarios en Guadalajara para ganar dinero extra

Esto ocurrió por el aumento mensual del 6.5 % en la construcción y del avance del 2 % en la maquinaria y equipo .

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que pasa por una etapa de ralentización después de que se conociese, según datos oficiales divulgados en mayo, que registró una caída del 0.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) de México en el primer trimestre de 2026, aunque de forma anual tuvo un avance de 0.2 por ciento.

La inversión fija bruta de México cayó un 6.7 % en 2025, después de haber crecido el 3.4 % en 2024 y de haberse disparado el 19.7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Además, subió el 6 % en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia, que provocó una contracción del 18.2 % en la inversión en 2020.

El reconocimiento de Economía

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, celebró el repunte de la inversión fija bruta en México reportada el pasado mes de abril. Además, el funcionario compartió que la cifra representa un aumento del 4 % con respecto al mes anterior y mejoró un 5.1 % tomando como base el dato arrojado en el mismo periodo, pero del 2025 .

"Nos da el INEGI una buena noticia para empezar la semana: la inversión en México está creciendo", celebró Ebrard.

Nos da el INEGI una buena noticia para empezar la semana : la inversión en México esta creciendo !! pic.twitter.com/JuKur5SvrR — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 6, 2026

* La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.

Con información de EFE.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF