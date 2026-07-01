Calendario tentativo Pensión Bienestar: consulta el probable día de tu pago en julio 2026

Miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar ya comienzan a preguntarse cuándo podrían realizarse los depósitos correspondientes al siguiente periodo de pago, que corresponde al mes de julio de 2026, el cual inicia hoy miércoles. Aunque la Secretaría de Bienestar aún no publica el calendario oficial, ya existe una proyección basada en la mecánica utilizada en dispersiones anteriores.

Es importante aclarar que las fechas que aparecen en esta nota presentada por EL INFORMADOR son tentativas y deberán confirmarse una vez que el Gobierno de México dé a conocer el calendario definitivo a través de sus canales oficiales.

¿Cuándo iniciarían los pagos de la Pensión Bienestar en julio de 2026?

De mantenerse el esquema de dispersión utilizado en meses recientes, los depósitos comenzarían hoy miércoles 1 de julio de 2026.

La entrega de los recursos suele realizarse de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra del primer apellido de cada derechohabiente. Este mecanismo busca agilizar la atención y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores representa uno de los programas sociales más importantes del país, ya que brinda apoyo económico a millones de personas de 65 años o más inscritas en el padrón.

Calendario tentativo de pagos por letra para julio de 2026

Tomando en cuenta el comportamiento de dispersiones previas, este sería el posible calendario para julio:

Fecha | Letra del primer apellido

Miércoles 1 de julio | A

Jueves 2 de julio | B

Viernes 3 de julio | C

Lunes 6 de julio | C

Martes 7 de julio | D, E, F

Miércoles 8 de julio | G

Jueves 9 de julio | G

Viernes 10 de julio | H, I, J, K

Lunes 13 de julio | L

Martes 14 de julio | M

Miércoles 15 de julio | M

Jueves 16 de julio | N, Ñ, O

Viernes 17 de julio | P, Q

Lunes 20 de julio | R

Martes 21 de julio | R

Miércoles 22 de julio | S

Jueves 23 de julio | T, U, V

Viernes 24 de julio | W, X, Y, Z

Recuerda: este calendario es únicamente una referencia y podría modificarse cuando la autoridad correspondiente emita el anuncio oficial.

¿Cómo se realiza el depósito de la Pensión Bienestar?

El apoyo económico se deposita de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de intermediarios.

Una vez que el recurso se encuentra disponible, los beneficiarios pueden retirar efectivo en cajeros automáticos y sucursales autorizadas o utilizar la tarjeta para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria.

Este sistema busca garantizar que el dinero llegue de forma segura a las personas inscritas en el programa.

Recomendaciones para cobrar tu apoyo sin contratiempos

Mientras se confirma el calendario oficial, es recomendable tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes. Toma nota de estos consejos:

Respeta la fecha asignada según la inicial de tu apellido.

Conserva tu tarjeta del Banco del Bienestar en buen estado.

No compartas tu NIP con ninguna persona.

Consulta únicamente fuentes oficiales, como la Secretaría de Bienestar.

No es obligatorio retirar todo el dinero el mismo día; puedes usar tu tarjeta para realizar pagos directamente.

Estas medidas ayudan a reducir tiempos de espera y fortalecen la seguridad durante el proceso de dispersión.

Mantente atento al calendario oficial

Aunque este calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar para julio de 2026 ofrece una guía útil para quienes reciben la Pensión Bienestar, la información definitiva será publicada por la Secretaría de Bienestar.

Por ello, la recomendación principal es mantenerse informado a través de los comunicados del Gobierno federal y de los canales oficiales del programa.

Conocer con anticipación la posible fecha de pago permite a los beneficiarios planificar mejor sus gastos y evitar desplazamientos innecesarios. Si eres parte del padrón de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, revisa la inicial de tu apellido y permanece pendiente de la confirmación oficial del calendario correspondiente a julio de 2026.

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