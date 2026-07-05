Venta de autos nuevos tuvo su mejor semestre: Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que se comercializaron 754 mil 394 vehículos ligeros nuevos en México durante el primer semestre de 2026 .

Según el organismo, las unidades que se comercializaron representan un aumento de 5.3 % frente al mismo periodo de 2025 y se trata del mejor semestre en la historia en ventas en el país.

En la primera mitad del año

El resultado de 2026 es superior en 9 mil 390 unidades o 1.3 % más de los 745 mil vehículos que se vendieron en el primer semestre de 2017, el último récord registrado .

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, comentó previamente que las ventas de autos nuevos presentan una "asintonía" respecto al crecimiento de la economía, la cual tuvo un retroceso en el primer trimestre y cuya perspectiva para 2026 es un avance del 1 por ciento.

"La venta de vehículos ligeros en nuestro país crece arriba de 5 % en los primeros meses del año y conforme a nuestro modelo econométrico, vemos un récord de venta en 2026", expuso.

"Lo que ha estado moviendo al mercado automotriz es que los consumidores están reconociendo la oportunidad de los bajos precios y la hipercompetencia. La disponibilidad de crédito sigue a buen ritmo; se está teniendo no sólo una fuerte competencia entre los bancos y financieras, sino que los plazos que se están ofertando permiten adecuar la capacidad de pago de los consumidores y aprovechar los descuentos en los precios de los vehículos", agregó Rosales.

Las marcas más vendidas

La AMDA confía en el buen desempeño en ventas en el año, a menos que haya un evento relevante que altere la marcha de la economía, lo cual no se vislumbra hasta ahora .

Y si se incorporara al reporte de ventas la información de marcas que no presentan sus cifras al Inegi, como BYD, GAC, Chirey y Omoda, el avance en la comercialización de coches sería aún mayor.

En el primer semestre, las ventas de Nissan, la marca con el mayor volumen del mercado, disminuyeron ligeramente 0.9 %, al colocar 127 mil 99 unidades; General Motors las incrementó 2.5 % con 96 mil 941 autos y Volkswagen las elevó 1.5 % al comercializar 65 mil 565 vehículos.

Toyota registró un crecimiento de 3.1 % en el primer semestre; KIA, 3.6 %; Mazda, 4.2 %; Stellantis, 18.2 %; b, 4.7 %; Ford, -1.8 %; y Honda, 5.4 por ciento.

El reporte también destaca la venta de vehículos Leapmotor, la marca china que comercializa Stellantis, con 504 unidades vendidas durante el mes pasado.

Al respecto, Stellantis comentó que los primeros Leapmotor B10 ya están en el mercado nacional, marcando el arranque de una nueva etapa para la marca en el país.

El Leapmotor B10 es un SUV compacto de 4.5 metros, ultrahíbrido con 215 caballos de fuerza y rango de autonomía combinada de 990 kilómetros, perfecto para todo tipo de trayectos.

"Todos los vehículos Leapmotor destinados al mercado mexicano pasan por un programa de homologación en el Centro de Investigación, Desarrollo y Pruebas de Ingeniería Automotriz Stellantis México para validar su desempeño bajo las condiciones de clima, altitud, caminos y orografía del país", aseguró Stellantis.

En tanto, otras marcas chinas también registraron un crecimiento en ventas durante el primer semestre. Changan aumentó sus ventas 56.8 %; Geely, 250.5 %; Jetour-Soueast, 447.6 %; y MG, 19.6 por ciento.

El dato: 0.9 % disminuyeron las ventas de la automotriz Nissan, la marca con el mayor volumen del mercado .

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FF