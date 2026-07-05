Remesas e indocumentados: El impacto de los envíos de dólares desde EU para el PIB de México

Las cifras más recientes del Banco de México revelan el impacto económico que generan las remesas. El dinero enviado por los mexicanos indocumentados desde Estados Unidos equivale al 4 % del PIB nacional . Tras meses de caída por políticas migratorias, los envíos de divisas muestran una tendencia esta semana, consolidando al territorio nacional como el segundo receptor de estos recursos en todo el mundo .

El desglose de los miles de millones recibidos

La nación captó 25 mil 287 millones de dólares durante los primeros cinco meses de 2026. Esta cifra representa un incremento interanual del 2.8 % frente al registro previo. El banco central detalló que llegaron 520 millones de dólares adicionales respecto a los 24 mil 588 millones de dólares reportados en el mismo lapso de 2025.

El comportamiento específico de mayo dejó una captación de 5 mil 611 millones de dólares, registrando un alza interanual del 3.8 por ciento. Si se compara con el mes inmediato anterior, el crecimiento se ubicó en 6.7 por ciento.

Pese a que el número de operaciones bajó un 1.7 % en mayo para situarse en 13.9 millones de transacciones, los connacionales enviaron montos más altos . El dinero promedio enviado por transferencia escaló un 5.6 %, dejando un ticket de 404 dólares por envío. En contraste, los residentes locales mandaron al exterior 108 millones de dólares, un incremento anual del 25.9 por ciento.

Tensiones arancelarias y el reembolso gubernamental

La aportación económica ocurre en un contexto de fricciones políticas entre ambas naciones norteamericanas. En julio de 2025, el gobierno estadounidense fijó un gravamen del 1 % a los envíos en efectivo, giros postales y cheques de caja. La administración del presidente estadounidense Donald Trump impulsó dicha política tributaria de manera directa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum activó un esquema de apoyo para devolver el cobro arancelario a los trabajadores mexicanos . La Mandataria argumentó que la disposición del homólogo vecino representa una transgresión abierta al acuerdo bilateral de 1994, diseñado para evitar la doble tributación.

El respiro ante la desaceleración económica nacional

La inyección de capital extranjero funciona como un soporte para las finanzas locales tras reportarse pérdidas en el indicador macroeconómico. Los reportes del banco central se publicaron después de confirmarse un retroceso del 0.6 % en la producción nacional durante el primer trimestre de 2026.

La caída interrumpió una racha positiva de cuatro trimestres consecutivos de avance . El dinero enviado por los migrantes mitiga este panorama, posicionando al país únicamente por detrás de India en la recepción global de capital.

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FF