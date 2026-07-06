Pensión Bienestar: estos beneficiarios recibirán su pago mañana, 7 de julio

Los pagos de la Pensión del Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 iniciaron hoy de manera escalonada en todo el país. Durante todo el mes, la Secretaría de Bienestar mantendrá la dispersión de recursos por orden alfabético del primer apellido para evitar aglomeraciones y agilizar la entrega de los apoyos.

Si eres beneficiario de alguno de los programas sociales del Gobierno de México, acá que contamos quiénes cobrarán mañana, martes 7 de julio.

¿Quiénes cobran la Pensión del Bienestar mañana?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, este martes 7 de julio recibirán su depósito los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra B. La programación aplica para los distintos programas administrados por la Secretaría de Bienestar.

ESPECIAL/Gobierno de México

Los apoyos que se depositan bajo este esquema son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para Personas con Discapacidad.

Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Montos que reciben los beneficiarios

Durante este operativo de pago, los beneficiarios reciben el monto correspondiente al bimestre julio-agosto, el cual varía según el programa:

Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos.

Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Apoyo para Hijos de Madres Trabajadoras: desde mil 650 pesos.

Los recursos son depositados directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir el mismo día al cajero o a una sucursal bancaria para retirar el dinero.

¿Cómo consultar si ya fue depositado el apoyo?

La Secretaría de Bienestar recomienda verificar el saldo mediante los canales oficiales del Banco del Bienestar, ya sea a través de la aplicación móvil, en cajeros automáticos o directamente en las sucursales.

Asimismo, recuerda que el dinero permanece seguro en la cuenta bancaria, por lo que puede retirarse cuando el beneficiario lo considere conveniente.

Calendario continúa durante julio

El calendario de pagos continuará durante las próximas semanas siguiendo el orden alfabético del primer apellido de los beneficiarios. Si tu apellido no comienza con la letra B, deberás esperar la fecha que corresponda según la programación oficial anunciada por la Secretaría de Bienestar.

Las autoridades también exhortan a la población a consultar únicamente información publicada en canales oficiales para evitar caer en rumores o información falsa relacionada con los depósitos de los programas sociales.

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AO

