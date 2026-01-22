El peso mexicano ha roto récords en estos primeros días de enero y acumula ganancias con relación al dólar estadounidense. Estas son las cifras:

El Superpeso quitó más terreno al dólar y se colocó entre las monedas con mejor desempeño en lo que va de 2026 , debido a una disminución en las tensiones geopolíticas, coincidieron analistas.

El tipo de cambio llegó a tocar los 17.42 pesos por dólar durante la mañana del miércoles y despidió la jornada sobre 17.49 unidades, el cierre más fuerte de la divisa mexicana desde principios de junio de 2024 , tras las elecciones que dieron una amplia victoria a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena.

La moneda de México se apreció 0.6% y acumula una ganancia de 3% en lo que va de 2026 , compartiendo el primer lugar del ranking cambiario con las pertenecientes a Brasil y Chile, según datos de Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.91 pesos en ventanillas de Banamex, 12 centavos por debajo del martes.

La paridad se mantiene en una clara tendencia bajista, dominada principalmente por los flujos de inversión extranjera asociados a la diferencia de tasas de interés entre México y países con economías desarrolladas, dijo Paula Chaves, analista de mercados de HF Markets.

Aseveró que, desde el punto de vista técnico, se abrió un espacio amplio adicional de apreciación del peso, mientras el entorno de tasas y flujos continúe favoreciendo a la moneda mexicana.

Estrategas de Banorte indicaron que los mercados mejoraron gradualmente el miércoles tras la participación de Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Davos.

De los temas expuestos, resaltó la afirmación de que busca "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia por motivos de seguridad nacional, pero descartó el uso de la fuerza militar.

Trump dejó entrever que la respuesta de Europa a sus demandas podría influir en el compromiso futuro de Estados Unidos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En paralelo, los especialistas de Banorte destacaron que la Suprema Corte de Estados Unidos escuchó los argumentos sobre el intento de Trump de destituir a Lisa Cook de la Reserva Federal (Fed) y los jueces mostraron un marcado escepticismo, al advertir que permitir la remoción en el litigio podría debilitar la independencia del banco central y generar una reacción adversa en los mercados.

Analistas de Monex coincidieron en que el peso fue favorecido por una disminución en las tensiones geopolíticas tras los comentarios de Trump en Davos, así como por la narrativa de menores presiones económicas en la Unión Americana que puedan permear a México.

El director ejecutivo de IMB Capital Quants, Felipe Mendoza, opinó que el Banco de México favorece al peso al mantener una postura restrictiva, con una tasa aún interesante en 7 por ciento.

"El mercado parece comprar la tesis de que, pese a la retórica, el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) sigue siendo el ancla de estabilidad para México", agregó el experto.

"Si logra sostenerse por debajo de 17.50, el siguiente objetivo del tipo de cambio podría ser la zona de 17.35 y, de extenderse, fácilmente podría tomar la zona de 17.20. No obstante, desde la teoría, el entorno sigue siendo alcista para el dólar global como refugio y los índices de Estados Unidos, lo que suele actuar como un techo para las monedas emergentes", dijo Mendoza.

OA