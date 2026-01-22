El ambiente agradable regresó al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este jueves 22 de enero. Estos son los detalles del clima para este día:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Michoacán y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, siendo frío con heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Colima y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas menores a 40 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer . La temperatura máxima esperada oscilará entre 23-26 °C y la mínima entre los 12-15 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Jueves 2% de probabilidad de lluvia 26 - 8 °C Viernes 4% de probabilidad de lluvia 27 - 8 °C Sábado 3% de probabilidad de lluvia 24 - 9 °C Domingo 4% de probabilidad de lluvia 24 - 9 °C

La temperatura en Guadalajara seguirá siendo fresca rumbo al fin de semana .

Clima nacional para hoy

Inestabilidad en niveles altos de la atmósfera favorecerá lluvias sobre el noroeste. Además de rachas de viento fuertes en dicha región.

Por otro lado, el ingreso de humedad en combinación con canales de baja presión sobre el interior del país, propiciarán lluvias en el centro, sureste y península de Yucatán.

Jalisco, con combinación de sol y nubes. Ambiente agradable en horas diurnas, fresco por la noche y hasta el amanecer. No se descarta la probabilidad de algunas lluvias dispersas hacia el sur del estado .

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA