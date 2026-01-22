Si eres beneficiario o tienes a tu cargo a menores dentro de los programas de Becas Bienestar Rita Cetina o Benito Juárez de la Secretaría del Bienestar, seguramente sigues de cerca las fechas de depósito y las convocatorias. No obstante, una pregunta muy común es cómo sacar el dinero de la tarjeta sin que te cobren comisiones bancarias. Si esta es tu duda, te proporcionamos la información que necesitas.

Sobre las Becas Rita Cetina y Benito Juárez

Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez forman parte de los programas sociales impulsados por el Gobierno de México, destinados a apoyar a estudiantes de educación básica y media superior. Cabe mencionar que existe un pago especial dirigido a las familias con estudiantes en secundaria, y que el dinero también varía según el programa.

Los depósitos de las becas se realizarán cada dos meses, siguiendo el calendario escolar. Hasta el momento, no se han anunciado modificaciones en la forma de pago de los apoyos para el año 2026.

Dado que el apoyo económico se entrega bimestralmente, se anticipa que el siguiente depósito, posterior al de diciembre, se efectuará en febrero, aunque se espera la confirmación oficial, así como el calendario. Cabe destacar que este beneficio cubre solo 10 meses del ciclo de estudios. Los meses de julio y agosto no incluyen depósito debido al receso escolar de verano, periodo en el que los estudiantes no tienen actividades académicas.

Una vez que la Secretaría realiza el depósito en la tarjeta de los beneficiarios, el dinero puede retirarse en cualquier cajero automático. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos bancos aplican comisiones cuando se realizan retiros de cuentas pertenecientes a otras instituciones financieras, lo que incluye aquellas tarjetas que son del Banco del Bienestar. Las cantidades por estas operaciones varían dependiendo de la entidad bancaria.

Es importante señalar que el único banco que exime del cobro de comisiones por la consulta de saldo o el retiro de efectivo de la tarjeta de la Beca Benito Juárez es el Banco del Bienestar.

¿Cuánto dinero pagarán por las Becas Rita Cetina y Benito Juárez a estudiantes en 2026?

Los apoyos económicos para el año 2026, según información de la Secretaría del Bienestar, se canalizarán a través de tres programas distintos, cada uno de los cuales otorgará una suma económica específica.

Beca Rita Cetina (para estudiantes de educación básica)

ESPECIAL / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Primaria: Las familias que ingresen este año recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado a la compra de útiles y uniformes. Aquellas con apoyos previos (2025 o antes) continuarán recibiendo mil 900 pesos bimestrales.

Las familias que ingresen este año recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado a la compra de útiles y uniformes. Aquellas con apoyos previos (2025 o antes) continuarán recibiendo mil 900 pesos bimestrales. Secundaria: Las familias recibirán un pago de mil 900 pesos bimestrales, excepto en el bimestre julio-agosto. En el caso de aquellas con dos o más hijos en secundaria obtendrán 700 pesos adicionales por cada estudiante.

Beca Benito Juárez (educación media superior)

ESPECIAL / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Preparatoria: Este programa dará un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para estudiantes, sin pago en el bimestre vacacional de verano.

El objetivo de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez es proporcionar apoyo económico directo a estudiantes y sus familias. De esta manera, se busca facilitar la continuidad de la formación académica al aliviar la preocupación por los gastos relacionados con la educación.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF