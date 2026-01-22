César Alejandro “N”, conocido como “El Botox” cayó en Michoacán . El ahora detenido es considerado por las autoridades el "principal extorsionador" de limoneros de la zona . Pero ¿Por qué su captura es tan relevante?

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que "El Botox" contaba con "varias órdenes de aprehensión" y usaba explosivos contra las autoridades en Michoacán .

"Tenía más de seis órdenes de aprehensión por extorsión agravada y tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado", dijo García Harfuch en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos.

Comentó que la última orden de aprehensión fue por el asesinato del líder limonero de Michoacán, Bernardo Bravo .

“Este sujeto, en su momento, tuvo vínculos con el Cártel, con otros grupos delincuenciales. Como sabemos, usaba, en varias ocasiones, explosivos en contra de las autoridades”.

"Cometió bastantes homicidios, y principalmente extorsión", dijo el titular de la SSPC.

Indicó que con un helicóptero está siendo trasladado por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Ciudad de México , y las órdenes se van a cumplimentar en el reclusorio.

“El Botox”

El operativo de seguridad contra el presunto criminal, en el que no hubo heridos, contó con la participación de efectivos de la SSPC, así como de la Secretaría de Defensa, la de Marina (Semar), la Fiscalía estatal y autoridades locales.

Con información de SUN y EFE

